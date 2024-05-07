Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için deplasman kararı açıklandı!

Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanacak derbi için deplasman seyircisi kararı açıklandı. Karara göre, 2 bin 400 Fenerbahçeli tribünde yerini alacak.

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için deplasman kararı açıklandı!

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı için deplasman seyircisi kararı açıklandı.

İl Spor Güvenlik Kurulu'nun açıklamasında 2 bin 400 Fenerbahçeli taraftarın Ali Sami Yen Stadı'nda yerini alabileceği bildirildi.

Yapılan açıklama ise şöyle:

"İl Spor Güvenlik Kurulu, 19.05.2024 Pazar günü Ali Sami Yen - Rams Park Stadı’nda oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe maçına 2.400 misafir takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir.

Misafir takım seyircisi, maçın oynanacağı Ali Sami Yen - Rams Park Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir."

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