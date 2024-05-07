Meteoroloji'den 8 il için kritik açıklama: Bugün geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 ilde yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'nin verilerine göre; bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YER YER KUVVETLİ OLACAK

Yağışlar Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yer yer kuvvetli olacak.

SEL VE SU BASKININA DİKKAT

MGM, yağışlar yer yer kuvvetli olması beklenen illerde yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara vatandaşları uyardı.

Kaynak: Gerçek Gündem