Süper Lig kulüplerinin sponsoruydu: Dev kargo şirketi resmen iflas etti

Trendyol Süper Lig ekipleri Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve TFF 1 Lig ekibi Şanlıurfaspor'un bir dönem sponsoru olan dev kargo şirketi GKN Kargo iflas etti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ocak ayında konkordato talebinde bulunan bir şirket, sıkıntılı süreci aşmak için süre talep etmişti. Ancak mahkeme, şirketin zor durumdan çıkacağına ikna olmadığı için iflas kararı verdi.

Şirketin mevcut borcu oldukça büyük bir miktarı kapsıyor. İflas kararı verilen GKN Kargo'nun borcu 563 milyon lira civarında.

Bu borcun yaklaşık 50 milyon liralık bölümü, Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor gibi kulüplerin alacaklarından oluşuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem