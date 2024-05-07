Süper Lig kulüplerinin sponsoruydu: Dev kargo şirketi resmen iflas etti

Galatasaray ve Beşiktaş'ın bir dönem sponsorluğunu yapan GKN Kargo resmen iflas etti. Şirketin borcunun 563 milyon lira civarında olduğu öğrenildi.

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Süper Lig kulüplerinin sponsoruydu: Dev kargo şirketi resmen iflas etti

Trendyol Süper Lig ekipleri Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve TFF 1 Lig ekibi Şanlıurfaspor'un bir dönem sponsoru olan dev kargo şirketi GKN Kargo iflas etti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ocak ayında konkordato talebinde bulunan bir şirket, sıkıntılı süreci aşmak için süre talep etmişti. Ancak mahkeme, şirketin zor durumdan çıkacağına ikna olmadığı için iflas kararı verdi.

Şirketin mevcut borcu oldukça büyük bir miktarı kapsıyor. İflas kararı verilen GKN Kargo'nun borcu 563 milyon lira civarında.

Bu borcun yaklaşık 50 milyon liralık bölümü, Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Şanlıurfaspor gibi kulüplerin alacaklarından oluşuyor.

Süper Lig kulüplerinin sponsoruydu: Dev kargo şirketi resmen iflas etti - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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GKN Kargo Galatasaray Beşiktaş Süper Lig
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