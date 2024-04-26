Yıldız Tilbe'nin son hali sosyal medyada gündem oldu: Görenler hayrete düştü...
İlginç paylaşımlarıyla zaman zaman gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, son görüntüsüyle herkesi hayrete düşürdü. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımı, kullanıcılar arasında viral oldu.
İmplant tedavisi sürecindeki Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından son halini paylaştı. O fotoğrafı gören herkes birbirine gönderiyor.
İlginç paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Yıldız Tilbe son görüntüsüyle herkesi hayrete düşürdü. İmplant tedavisi sürecindeki Yıldız Tilbe, ön dişlerinin olmadığı halini sosyal medya hesabında "Hehe" açıklaması ile paylaştı.
İşte o fotoğraf;