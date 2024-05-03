Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak çiftinin oğlu cinsiyet değiştirdi: Yeni adını annesi açıkladı

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet değiştirmeye hazırlandığı öğrenildi.

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Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak çiftinin oğlu cinsiyet değiştirdi: Yeni adını annesi açıkladı

Temiz Magazin'in haberine göre; 1997 yılında dünyaya gelen Ardahan Öztoprak eğitimi için Amerika'ya gitmişti.

Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet geçişi yapmaya karar verdiği öğrenildi.

Çiçek Dilligil konuyla ilgili, "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor" açıklamasında bulundu.

Ardahan Öztoprak'ın ismini "Ayda" olarak değiştirdiği öğrenildi.

Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak 1997 yılında dünyaevine girdi.

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak çiftinin oğlu cinsiyet değiştirdi: Yeni adını annesi açıkladı - Resim : 1

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