Sharon Stone'un 'Kurtlar Vadisi'yle ilgili sözlerine dizinin senaristinden yanıt

'Temel İçgüdü' adlı Hollywood klasiğindeki performansıyla hafızalara kazınan ABD'li oyuncu Sharon Stone'un TRT World kanalının 'Turkish Tea Talk' isimli programında, 'Kurtlar Vadisi' dizisinde Andy Garcia ile konuk oyuncu olarak yer aldıkları bölümün çekimi sırasında yaşananlara dair sözleri gündem oldu. Dizinin senaristi Bahadır Özdener, Stone'a yanıt verdi.

"NECATİ ŞAŞMAZ İLERİ DÜZEYDE İNGİLİZCE BİLİR"

Stone'un ekipte kimsenin İngilizce bilmediğine dair sözlerine, ABD'li bir ekiple çalıştıklarını ve başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın da "ileri derecede İngilizce" bildiğini ifade eden Bahadır Özdener şöyle dedi:

"Bilgilendirmek istedim: Kurtlar Vadisi’nin final bölümleri için Andy Garcia ve Sharon Stone ile dizide oynamak üzere anlaşılmış ve bu çekimleri gerçekleştirmek için 2005 yılının Aralık ayında California-Los Angeles’a gitmiştik. Bu durum tüm dünyada haber olurken A class iki star ilk defa bir tv dizisinde oynarken bir Türk yapım şirketinin bunu başarmış olması da dikkat çekmişti. Kurtlar Vadisi’nin ilgili bölümleri büyük ilgi görürken kendi izlenme rekoruna da kırmıştı.

1) Los Angeles-Beverly Hills’teki çekimlerde yönetmen Serdar Akar hariç ekibin tamamı (görüntü yönetmeni, ışık şefi, sanat yönetmeni, prodüksiyon amiri v.s) bırakın İngilizce bilmemeyi AMERİKALI idi. Los Angeles’ın en iyi ekipleri bu iş için seferber edildi.

2) Necati Şaşmaz ileri düzeyde İngilizce bilir, çok uzun yıllar yurtdışında yaşamıştır.

3) Andy Garcia ve Sharon Stone’un ajanslarıyla sözleşme yapılırken (İngilizce) senaryo metninin tamamı İngilizce olarak sözleşmenin içinde yer almıştır.

4) Sahne içerisinde üç oyuncu da üstün performans sergilemiştir. Merak edenler Kurtlar Vadisi’nin 96. ve 97. bölümlerini açıp izleyebilir.

5) Andy Garcia daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu için İstanbul’a gelmiş ve yeniden dizide yer almıştır…"

Stone, 2014 yılında konuk olduğu Kurtlar Vadisi’yle ilgili, "Kimse İngilizce konuşmuyordu, gördüğüm en lüks setti. Ne yaptığımızı bilmiyorduk, Andy’ye bakıyordum. Sanki onun da ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Kimse bizi anlamıyordu, replikleri okuduk, karşıdan cevap da geliyordu… Ama hikaye nedir hiçbir şey anlamadık" ifadelerini kullanmıştı.