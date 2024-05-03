Sharon Stone'dan Kurtlar Vadisi açıklaması

ABD'li oyuncu Sharon Stone, 2005'te konuk oyuncu olarak rol aldığı 'Kurtlar Vadisi' dizisi hakkında konuştu. Stone dizinin set ortamı hakkında açıklamalar yaptı.

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Sharon Stone'dan Kurtlar Vadisi açıklaması

"Temel İçgüdü" filmiyle tanınan oyuncu Sharon Stone, TRT World'te yer alan ve eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond'ın sunduğu Turkish Tea Talk programına konuk oldu. Stone, 2005'te Andy Garcia ile birlikte konuk oyuncu olarak yer aldığı 'Kurtlar Vadisi' dizisi hakkında konuştu.

Prodüksiyon süresince görevlilerle iletişim kurmakta çok zorlandıklarını belirten Stone, "Kimse İngilizce konuşmuyordu. Onların bize ne dediğini bilmiyorduk. Andy ile neler olup bittiği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Sahnelerin konusunu bilmiyorduk. Kaybolmuş haldeydik. Çok büyük büyük bir sette, dev bir malikaneydik. İnanılmaz kıyafetler giymiştik. Gördüğüm en lüks setti ama kimse İngilizce konuşmuyordu ve biz ne yaptığımızı hiç anlamamıştık" dedi.

Kurtlar Vadisi'nin setinin hayatında gördüğü en şık set olduğunu vurgulayan Stone, bölüm için kendilerine "çok iyi para verildiğini" ifade etti.

Sharon Stone, dizinin 97'nci ve final bölümünde konuk oyuncu olarak rol almıştı. Stone, Lisa karakterini canlandırırken Garcia ise Amon karakterine hayat vermişti.

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