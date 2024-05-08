Özgür Özel'den Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmesine ilişkin açıklama: Kapıdan gönderecek halimiz yoktu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki makamında Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmesi tepki çekti. Konuya ilişkin açıklama yapan Özgür Özel, "Nikah davetiyesi bıraktı. Kapımıza gelmiş, bu kişiyi kabul etmemek olmaz" dedi.

Buluşmayı, X hesabından duyuran Karagöz, "Sayın Özgür Özel, yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu" ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya görüşmeye ilişkin konuşan Özgür Özel, Karagöz'ün başka televizyon kanallarındayken programlarına katıldığını; ilk defa yüz yüze gelmediklerini aktardı.

Görüşme içeriğini paylaşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Daha öncesinde diğer siyasileri de ziyaret etmiş. Meclis'te bizim odamıza geldi. Bizim kapımıza gelen kişiyi geri göndermek olmaz. Görüşme nedeni ise nikah davetiyesiydi. Nikah davetiyesini bize verdi, kapıdan gönderecek halimiz yoktu. Bu fotoğraflar da bu durumun sonucu olarak ortaya çıktı."