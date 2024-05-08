Özgür Özel'den Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmesine ilişkin açıklama: Kapıdan gönderecek halimiz yoktu

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Taha Hüseyin Karagöz ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eleştirilere yanıt verdi.

Özgür Özel'den Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmesine ilişkin açıklama: Kapıdan gönderecek halimiz yoktu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'deki makamında Taha Hüseyin Karagöz ile görüşmesi tepki çekti. Konuya ilişkin açıklama yapan Özgür Özel, "Nikah davetiyesi bıraktı. Kapımıza gelmiş, bu kişiyi kabul etmemek olmaz" dedi.

Buluşmayı, X hesabından duyuran Karagöz, "Sayın Özgür Özel, yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu" ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya görüşmeye ilişkin konuşan Özgür Özel, Karagöz'ün başka televizyon kanallarındayken programlarına katıldığını; ilk defa yüz yüze gelmediklerini aktardı.

Görüşme içeriğini paylaşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Daha öncesinde diğer siyasileri de ziyaret etmiş. Meclis'te bizim odamıza geldi. Bizim kapımıza gelen kişiyi geri göndermek olmaz. Görüşme nedeni ise nikah davetiyesiydi. Nikah davetiyesini bize verdi, kapıdan gönderecek halimiz yoktu. Bu fotoğraflar da bu durumun sonucu olarak ortaya çıktı."

Taha Hüseyin Karagöz'den Özgür Özel'le görüşmesine ilişkin açıklamaTaha Hüseyin Karagöz'den Özgür Özel'le görüşmesine ilişkin açıklamaSiyaset

Etiketler
Özgür Özel
Akbank'ta hesabı olanlara büyük şok! Sosyal medya ayağa kalktı Akbank'ta hesabı olanlara büyük şok! Sosyal medya ayağa kalktı
''Cenazeme gelirlerse taşlayın'' Yıldız Tilbe'nin olaylı vasiyeti ortaya çıktı ''Cenazeme gelirlerse taşlayın'' Yıldız Tilbe'nin olaylı vasiyeti ortaya çıktı
Prof. Ahmet Ercan, 7 büyüklüğündeki deprem için riskli bölgeleri açıkladı: "Her deprem yeni bir enerji..." Prof. Ahmet Ercan, 7 büyüklüğündeki deprem için riskli bölgeleri açıkladı
Herkes çok üzülmüştü! Show TV'den Bahar açıklaması. Dizi final mi yapıyor? Herkes çok üzülmüştü! Show TV'den Bahar açıklaması. Dizi final mi yapıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Akbank'ta hesabı olanlara büyük şok! Sosyal medya ayağa kalktı Akbank'ta hesabı olanlara büyük şok! Sosyal medya ayağa kalktı
Taha Hüseyin Karagöz'den Özgür Özel'le görüşmesine ilişkin açıklama Taha Hüseyin Karagöz'den Özgür Özel'le görüşmesine ilişkin açıklama
Kulis: Özgür Özel ile Devlet Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu? Özel ile Bahçeli görüşmesinde neler konuşuldu?
'Fabrikada grup seks' iddialarına ilişkin fabrikadan açıklama 'Fabrikada grup seks' iddialarına ilişkin fabrikadan açıklama
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar uyarısı Meteoroloji'den kar uyarısı