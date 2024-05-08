Prof. Ahmet Ercan, 7 büyüklüğündeki deprem için riskli bölgeleri açıkladı: "Her deprem yeni bir enerji..."

Prof. Dr. Ahmet Ercan, jeotermal alanlara dikkati çekti, 7 büyüklüğünde depremi işaret ederek illeri saydı.

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Prof. Ahmet Ercan, 7 büyüklüğündeki deprem için riskli bölgeleri açıkladı: "Her deprem yeni bir enerji..."

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riskiyle ilgili uyarılarını sürdürüyor. Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda jeotermal alanlara dikkat çekerek, "Her deprem yeni bir enerji, bir jeotermal doğuştur" dedi.

7 büyüklüğünde depremi işaret eden deprem uzmanı, Afyon, Germencik, Nazilli, Aydın, Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümüldür, Erzincan, Erzurum, Ladik ve Bolu'yu örnek olarak gösterdi.

Ercan paylaşımında şunları kaydetti:

"Jeotermal alanlar M7 büyüklüğünde, her maden suyu kaynağı çok eskiden deprem olmuş yerlerdir. Afyon, Germencik, Nazilli, Aydın, Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümüldür, Erzincan, Erzurum, Ladik, Bolu örnektir. Her deprem yeni bir enerji, bir jeotermal doğuştur."

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