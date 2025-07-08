Kavunun Çekirdeğini Robottan Geçirip İçenler Etkisine İnanamıyor! Çekirdeği Adeta Sıvı Şifa Bombası

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Badem veya yulaf sütünü duymuşsunuzdur, peki kavun çekirdeğinden elde edilen sütü denediniz mi? Kavun çekirdekleri de aynı yöntemle doğal bir bitkisel süt haline getirilebiliyor. Hem sağlıklı, hem katkısız, hem de besin değeri yüksek bu içecek, özellikle laktoz intoleransı olanlar için harika bir alternatif.

NASIL YAPILIR?

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz kavun çekirdeği sütü için şu adımları izleyebilirsiniz:

Kavun çekirdeklerini güzelce yıkayın.

Bir gece boyunca temiz suda bekletin.

Ertesi gün suyunu süzüp 2 su bardağı içme suyu ile blenderdan geçirin.

Elde ettiğiniz karışımı ince bir tülbent yardımıyla süzün.

Buzdolabında saklayın ve 2-3 gün içinde tüketin.

FAYDALARI ŞAŞIRTIYOR

Kavun çekirdeği sütü yalnızca doğal ve katkısız değil, aynı zamanda pek çok yönden sağlığa da katkı sağlıyor:

Cildi nemlendirir ve yeniler

İdrar söktürücü özelliğe sahiptir

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Antioksidan etkisiyle vücudu korur

Sindirim sistemine destek olur

Kaynak: Haber Merkezi