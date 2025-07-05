Texas’ta Sel Felaketi! 13 Ölü, 20 Çocuk Kayıp

Texas’ta meydana gelen ani sel felaketinde en az 13 kişi hayatını kaybetti. Bir yaz kampında sele kapılan 20 çocuğa ulaşılamadı. Eyalet genelinde yüzlerce kişiyle arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son Güncelleme:
Texas’ta Sel Felaketi! 13 Ölü, 20 Çocuk Kayıp
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde en az 13 kişi hayatını kaybetti. Eyaletin orta kesiminde bulunan Kerr County'de sel baskınlarının ardından çok sayıda kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kerr County Şerifi Larry Leitha, yaptığı açıklamada, “Şu anda tespit edemediğimiz kişiler var. Bu süreç günler sürebilir.” ifadelerini kullandı.

20 ÇOCUK KAYIP

Bölgede sel uyarılarının sürdüğünü belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. En büyük kaygılardan biri ise Hill County bölgesindeki Camp Mystic adlı kız çocuklarına özel yaz kampında yaşanıyor. Kamp sırasında sele kapıldığı bildirilen 20 çocuktan henüz haber alınamadı. Yetkililer, çocukların kayıp olarak değerlendirildiğini, ancak ulaşılamayan konumlarda, örneğin ağaçların üzerinde veya yüksek bölgelerde olabileceklerini belirtti.

ŞEHİR SULAR ALTINDA KALDI

Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 14 helikopter, 12 drone ve 500’ü aşkın personelin katıldığını açıkladı. Texas Ulusal Muhafızları da sosyal medya üzerinden çalışmalara aktif şekilde destek verdiklerini duyurdu. Özellikle Guadalupe Nehri'nin taşması sonucu birçok bölge sular altında kaldı; taşkınların ani ve güçlü etkisi hem yerleşim yerlerini hem de kamp alanlarını vurdu.

Texas Valisi Gregg Abbott, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yıkıcı sellerle mücadelede tüm devlet kaynaklarının seferber edildiğini söyledi. Öte yandan, önceki gün New Jersey eyaletinde etkili olan aşırı yağış ve fırtınada da 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin’de Sel Felaketi: 18 Bin Kişi Tahliye Edildi, Can Kaybı ArtıyorÇin’de Sel Felaketi: 18 Bin Kişi Tahliye Edildi, Can Kaybı ArtıyorDünya

Pakistan’da Felaket! 57 Can KaybıPakistan’da Felaket! 57 Can KaybıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD sel
Son Güncelleme:
Suriye Lazkiye'de Orman Yangını Suriye Lazkiye'de Orman Yangını
Bağırsak Sağlığını Tehdit Eden 10 Sessiz Alışkanlık: Farkında Olmadan Bu Hataları Yapıyor Olabilirsiniz Bağırsak Sağlığını Tehdit Eden 10 Sessiz Alışkanlık: Farkında Olmadan Yapıyor Olabilirsiniz
Japon Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma: Cilt Yaşlanmasına Karşı Koyuyor, Geni Aktifleştiriyor Japon Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma: Cilt Yaşlanmasına Karşı Koyuyor, Geni Aktifleştiriyor
Gazze'de Ateşkes Çok Yakın! Hamas Müzakerelere Hazır Gazze'de Ateşkes Çok Yakın! Hamas Müzakerelere Hazır
ÇOK OKUNANLAR
Antalya, Adana ve Adıyaman Belediye Başkanları Hakkında Gözaltı Kararı Antalya, Adana ve Adıyaman Belediye Başkanları Hakkında Gözaltı Kararı
Pamuk Görünümlü Dolandırıcılık: Devletten 248 Milyon Lira Haksız Kazanç Sağladılar Pamuk Görünümlü Dolandırıcılık: Devletten Haksız Kazanç Sağladılar
Fluminense, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Yarı Finalde! Fluminense Yarı Final Biletini Kaptı
Yağış ve Rüzgâr Alarmı: İki İl İçin Turuncu Kod Verildi, Çok Kuvvetli Geliyor... Yağış ve Rüzgâr Alarmı: İki İl İçin Turuncu Kod Verildi, Çok Kuvvetli Geliyor...
Texas’ta Sel Felaketi! 13 Ölü, 20 Çocuk Kayıp Texas’ta Sel Felaketi! 13 Ölü, 20 Çocuk Kayıp