Suriye Lazkiye'de Orman Yangını

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Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerine göre, sabah saatlerinde Lazkiye’nin Bayırbucak bölgesinde Kastal Maaf, Basit, Murtlu, Zinzif ve Nsibin köylerinde orman yangını çıktı.

Bölgenin engebeli yapısı, orman içi yollarda belirgin şerit ve yangın uyarı işaretlerinin olmaması, su kaynaklarının uzakta bulunması gibi etkenler ile savaş kalıntıları ve mayınların, yangın söndürme ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi.

Suriye’nin Lazkiye kırsalında devam eden orman yangınları ve yoğun duman, sınırın Türkiye tarafında bulunan Hatay’ın Yayladağı ilçesinden de görülüyor.

Kaynak: AA