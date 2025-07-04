Avrupa'yı Sallayan Fon Skandalı... Milyonlarca Euroluk Yolsuzluk, Tüm Oklar O İsmi İşaret Ediyor

Avrupa Parlamentosu’nun iç denetim raporu, büyük bir yolsuzluk skandalını ifşa etti. Başlıca Fransız siyasetçi Le Pen'in adının karıştığı skandal, aşırı sağcı ID Grubu’nun milyonlarca euroyu uuslsüz bir şekilde aktardığı dernekleri ortaya koydu.

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Avrupa'yı Sallayan Fon Skandalı... Milyonlarca Euroluk Yolsuzluk, Tüm Oklar O İsmi İşaret Ediyor
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Avrupa, son günlerde patlak veren bir yolsuzluk skandalıyla çalkalanıyor. Avrupa Parlamentosu’nun yayımladığı iç denetim raporu, aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi (ID) Grubu'nun kendisine emanet edilen fonu yasa dışı yollarla, usulsüz bir şekilde harcadığını gözler önüne serdi.

2019-2024 döneminde ID Grubu’nun, birçok kuruluşa 700 bin eurodan fazla bağış yaptığı öğrenildi. Bu bağışlardan biri Flaman milliyetçisi öğrenci birliği KVHV’ye, biri Almanya’daki kürtaj karşıtı “SOS Leben” derneğine, bazıları da ID Grubu üyeleri ya da yakınlarıyla doğrudan bağlantılı yerlere verildi.

EN BÜYÜK ÖDEME LE PEN'İN ÇEVRESİNE

ID Grubu tarafından yapılan en büyük harcamanın ise Fransa’da gerçekleştiği tespit edildi. Aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen’in çevresinden isimlerin yönettiği iki şirkete toplamda 3 milyon eurodan fazla ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

Bunlardan "Unanime" ismindeki firmaya 1,4 milyon euro aktarılırken, “E-Politic” isimli firmaya da 1,7 milyon euro verildi. Her iki firmada da ciddi fatura şişirmeleri, ihale usulsüzlükleri ve siyasi bağlantılar olduğu söylenirken, iki şirket konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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