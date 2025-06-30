Yunanistan'da Yolsuzluk Soruşturması: Yeni Kabine Üyeleri Göreve Başladı

Avrupa Birliği'nin Yunanistan’a yönelik yolsuzluk soruşturması, Atina'da siyasi depreme yol açtı. Adı dosyada geçen dört üst düzey isim istifa ederken, yerlerine atanan yeni bakan ve bakan yardımcıları yemin ederek göreve başladı.

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Yunanistan'da Yolsuzluk Soruşturması: Yeni Kabine Üyeleri Göreve Başladı
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Avrupa Birliği Kamu Savcılığı Ofisi'nin (EPPO) Yunanistan hakkında başlattığı yolsuzluk soruşturması, Atina yönetiminde üst düzey istifalara yol açtı. Soruşturmada adı geçen Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hacivasiliu, Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakan Yardımcısı Dionisis Stamenitis, Dijital Yönetişim Bakan Yardımcısı Hristos Bukuros ve bir diğer isim Mavrudis Voridis görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Yunanistan'da Yolsuzluk Soruşturması: Yeni Kabine Üyeleri Göreve Başladı - Resim : 1

Krizin ardından boşalan koltuklara atanan yeni isimler için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin töreni düzenlendi. Törene Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ın yanı sıra Başbakan Kiryakos Miçotakis de katıldı.

Göreve başlayan yeni isimler arasında dikkat çeken atamalar şöyle:

  • Göç ve İltica Bakanlığı görevine Thanos Plevris getirildi.
  • Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak Haris Theoharis yemin etti.
  • Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakan Yardımcılığı görevine Yannis Andrianos atandı.
  • Dijital Yönetişim Bakan Yardımcılığı ise Hristos Dermencopulos'a verildi.
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Kaynak: DHA

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