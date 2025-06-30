Putin’in 'İstanbul' Mesajından Sonra Kremlin’den Yeni Açıklama! Üçüncü Barış Masası Ne Zaman Kurulacak?

Rusya Devlet Başkanı Putin’in barış müzakerelerinin üçüncü turunu İstanbul’da yapmaya hazır olduklarını açıklamasının ardından bir açıklama da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan geldi. Peskov, müzakerelerin tarih konusunun yakın gelecekte netlik kazanacağını umduğunu söyledi.

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Putin’in 'İstanbul' Mesajından Sonra Kremlin’den Yeni Açıklama! Üçüncü Barış Masası Ne Zaman Kurulacak?
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Rusya ve Ukrayna arasında 3 yıldır süren savaşın sona ermesine ilişkin müzakere turları devam ederken, üçüncü barış masası için iki ülke de İstanbul’u işaret etmişti. Rusya ve Ukrayna barışının sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin soru işaretleri henüz giderilmemişken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan yeni bir açıklama daha geldi.

Putin’in 'İstanbul' Mesajından Sonra Kremlin’den Yeni Açıklama! Üçüncü Barış Masası Ne Zaman Kurulacak? - Resim : 1

PESKOV'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Peskov, arasındaki üçüncü tur müzakerelerin tarih konusunun yakın gelecekte netlik kazanacağını umduğunu söyledi.

Putin’in 'İstanbul' Mesajından Sonra Kremlin’den Yeni Açıklama! Üçüncü Barış Masası Ne Zaman Kurulacak? - Resim : 2

'PUTİN 1 YIL ÖNCE DİLE GETİRDİ'

Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Peskov şunları söyledi: Kiev, çatışmaların durması için ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyor, Putin bu şartları bir yıl önce dile getirmişti.

Peskov, Azerbaycanlılara yönelik şiddeti ve yargısız infazı nedeniyle Azerbaycan yönetiminin tüm Rus kültür etkinliklerini iptal etme kararını da değerlendirdi.

Peskov, “Olanların sebebinin araştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi önemli. Olanların kolluk kuvvetlerinin çalışmalarıyla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Bu, böyle bir tepki için neden olamaz ve olmamalı. Putin ile Aliyev arasında görüşme şu anda gündemde değil" dedi.

PUTİN 'HAZIRIZ' DEMİŞTİ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin son açıklamasında Ukrayna’yla üçüncü tur müzakereleri İstanbul’da yapmaya hazır olduklarını, tarafların sundukları memorandumların ise birbirine zıt olduğunu söylemişti.

Daha önceki açıklamalarda Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov “Bir sonraki görüşme İstanbul’da olabilir. İlk tura ev sahipliği yapan ülkeyi tercih ederiz” derken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky de görüşmeler için Türkiye'yi işaret etmişti.

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Kaynak: DHA

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