Dış Ticaret Açığı Yılın İlk 5 Ayında Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığının 41 milyar 257 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Kurumun açıklamasında ihracatın ihracatı karşılama oranının ise yüzde 72,9 olduğu kaydedildi.

TÜİK, Mayıs 2025'e ilişkin "Dış Ticaret İstatistikleri"ni açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat geçen ay Mayıs 2024'e kıyasla yüzde 2,6 artarak 24 milyar 817 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 artarak 31 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti.



OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE İTHALAT YÜZDE 5,8 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat Ocak-Mayıs 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 110 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 5,8 artarak 152 milyar 160 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, geçen ay yüzde 5 artarak 22 milyar 87 milyon dolardan 23 milyar 197 milyon dolara yükseldi. Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 4,3 artarak 24 milyar 51 milyon dolardan, 25 milyar 90 milyon dolara çıktı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı mayısta 1 milyar 893 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 4,7 artarak 48 milyar 287 milyon dolar olarak kaydedildi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,5 olarak kayıtlara geçti.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA ARTIŞ

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 6 milyar 468 milyon dolardan 6 milyar 645 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Mayıs ayında yüzde 78,9 iken, 2025 Mayıs ayında yüzde 78,9 oldu.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,7 artarak 36 milyar 615 milyon dolardan, 41 milyar 257 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 74,5 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 72,9'a düştü.

Kaynak: ANKA