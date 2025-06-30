İranlı Yetkililerin Telefon Görüşmesi Gündem Oldu: ABD'nin Saldırıları Bekleneni Vermedi mi?

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ABD, 22 Haziran'da İsrail'in başlattığı saldırılara katılarak İran'daki üç nükleer tesise B-2 bombardıman uçaklarıyla hava saldırısı düzenledi. Başkan Donald Trump, bu saldırılarla İran'ın nükleer kapasitesinin "yerle bir edildiğini" öne sürdü. Ancak CNN dahil bazı ABD medya kuruluşları, saldırıların İran'ın nükleer programını sadece birkaç ay geriye attığını iddia etti. Bu haberler üzerine Trump yönetimi medyayı sert şekilde eleştirirken, FBI sızıntıyla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik düzenlediği hava saldırılarının yankıları sürerken, The Washington Post'a konuşan dört farklı kaynak, saldırıların etkisiyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Kaynaklara göre, ABD'nin sinyal istihbaratı yöntemiyle ele geçirdiği bir iletişimde, İranlı yetkililer aralarında saldırıların "bekledikleri kadar yıkıcı olmadığı" konusunda tartıştı.

Haberde yer alan bilgilere göre, İran hükümetinden bazı isimlerin kendi aralarında yaptığı özel bir telefon görüşmesi, ABD istihbaratının radarına takıldı. Konuşmada, Başkan Donald Trump'ın emriyle düzenlenen saldırıların neden sınırlı etki bıraktığına dair fikir ayrılıkları yaşandığı belirtildi. İranlı yetkililerin saldırıların "yıkıcı ve kapsamlı" olmasını beklediği ancak sonuçların bu beklentileri karşılamadığı aktarıldı.

'SİNYAL TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL'

Gazete, bu istihbaratla ilgili olarak ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi'nden de görüş aldı. Kurumdan bir kıdemli istihbarat yetkilisi, iletişimdeki İranlıların "yanılıyor olabileceğini" belirtti. Yetkili ayrıca, sadece bir sinyal istihbaratı diliminin tam resmi yansıtmadığını, çok daha geniş bir değerlendirme süreci gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA