Rusya-Ukrayna'nın İkinci Barış Masası Yine İstanbul'da! Rus Heyeti Geliyor, Tarih Belli Oldu

Rusya ve Ukrayna arasında 3 yıldır süren savaşın sona ermesi için başlatılan barış müzakerelerinde yeni ‘barış masasının’ nerede kurulacağına ilişkin tartışmalar sürerken hem Rusya hem de Ukrayna’dan açıklamalar peş peşe gelmişti.

İSTANBUL İSTENMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ‘Bir sonraki görüşme İstanbul’da olabilir. İlk tura ev sahipliği yapan ülkeyi tercih ederiz’ derken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky de görüşmeler için Türkiye'yi işaret etmişti.

2 HAZİRAN'DA GELECEKLER

Daha önce yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da, İstanbul'da yapma teklifine Ukrayna'dan henüz yanıt almadıklarını söyleyen Kremli’nden flaş bir açıklama geldi. Kremlin Rus heyetinin 2 Haziran'da İstanbul'a geleceğini duyurdu.

'BULUŞMAYI TEKLİF ETTİK'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini duyurmuştu.

Ukrayna'nın yeni tur müzakereleri "bozması" durumunda Rusya'nın atacağı adımlara yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, şu ifadeleri kullanmıştı: İkinci tur için 2 Haziran Pazartesi, İstanbul'da buluşmayı teklif ettik. Ukrayna tarafından bir yanıt beklememiz ve kendimizi ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar, bildiğim kadarıyla, Ukrayna tarafından hiçbir yanıt alınmadı.

Kaynak: Haber Merkezi