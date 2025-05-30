Rusya-Ukrayna'nın İkinci Barış Masası Yine İstanbul'da! Rus Heyeti Geliyor, Tarih Belli Oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ikinci turuna ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Peskov ‘Rus müzakere heyeti İstanbul'a yola çıkıyor, müzakerelerin 2. turu için Pazartesi sabahı hazır olacaklar’ dedi.

Son Güncelleme:
Rusya-Ukrayna'nın İkinci Barış Masası Yine İstanbul'da! Rus Heyeti Geliyor, Tarih Belli Oldu

Rusya ve Ukrayna arasında 3 yıldır süren savaşın sona ermesi için başlatılan barış müzakerelerinde yeni ‘barış masasının’ nerede kurulacağına ilişkin tartışmalar sürerken hem Rusya hem de Ukrayna’dan açıklamalar peş peşe gelmişti.

Rusya-Ukrayna'nın İkinci Barış Masası Yine İstanbul'da! Rus Heyeti Geliyor, Tarih Belli Oldu - Resim : 1

İSTANBUL İSTENMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ‘Bir sonraki görüşme İstanbul’da olabilir. İlk tura ev sahipliği yapan ülkeyi tercih ederiz’ derken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky de görüşmeler için Türkiye'yi işaret etmişti.

Rusya-Ukrayna'nın İkinci Barış Masası Yine İstanbul'da! Rus Heyeti Geliyor, Tarih Belli Oldu - Resim : 2

2 HAZİRAN'DA GELECEKLER

Daha önce yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da, İstanbul'da yapma teklifine Ukrayna'dan henüz yanıt almadıklarını söyleyen Kremli’nden flaş bir açıklama geldi. Kremlin Rus heyetinin 2 Haziran'da İstanbul'a geleceğini duyurdu.

'BULUŞMAYI TEKLİF ETTİK'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini duyurmuştu.

Ukrayna'nın yeni tur müzakereleri "bozması" durumunda Rusya'nın atacağı adımlara yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, şu ifadeleri kullanmıştı: İkinci tur için 2 Haziran Pazartesi, İstanbul'da buluşmayı teklif ettik. Ukrayna tarafından bir yanıt beklememiz ve kendimizi ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar, bildiğim kadarıyla, Ukrayna tarafından hiçbir yanıt alınmadı.

Kremlin Rusya-Ukrayna Görüşmelerinin Yerini AçıkladıKremlin Rusya-Ukrayna Görüşmelerinin Yerini AçıkladıGüncel

Kremlin'den Flaş 'Ateşkes' Açıklaması! Bir Sonraki Adım Ne Olacak? Putin ile Zelenskiy Görüşecek mi?Kremlin'den Flaş 'Ateşkes' Açıklaması! Bir Sonraki Adım Ne Olacak? Putin ile Zelenskiy Görüşecek mi?Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Rusya Ukrayna
Son Güncelleme:
Her Gün 1 Kaşık Pekmez Tüketmenin Sağlığa Etkileri Neler? Her Gün 1 Kaşık Pekmez Tüketmenin Sağlığa Etkileri Neler?
Yıldırımı Çeken 5 Ağaç Türüne Dikkat! Bu Ağaçları Evinizin Yakınına Dikmeyin Yıldırımı Çeken 5 Ağaç Türüne Dikkat! Bu Ağaçları Evinizin Yakınına Dikmeyin
Ne Arsa Ne de Ev... Dedelerinden Acı Miras Kaldı! 15 Gün Uyutmayan 300 Yıllık Akılalmaz Gelenek Ne Arsa Ne de Ev... Dedelerinden Acı Miras Kaldı! 15 Gün Uyutmayan 300 Yıllık Akılalmaz Gelenek
Umre ve Hac Dolandırıcılığı! Öyle Bir Sistem Kurmuşlar ki... Şikayetlerde Rekor Artış Umre ve Hac Dolandırıcılığı! Öyle Bir Sistem Kurmuşlar ki...
ÇOK OKUNANLAR
Birden Fazla Evi Olanlar Dikkat! Bakanlık Gerçek Değeri Gizlenen Tapular İçin Harekete Geçti Birden Fazla Evi Olanlar Dikkat! Bakanlık Gerçek Değeri Gizlenen Tapular İçin Harekete Geçti
Elektrik Sayaçlarında Yeni Uygulama 5 İlde Devreye Girdi Elektrik Sayaçlarında Yeni Uygulama 5 İlde Devreye Girdi
Koç Holding Resmen KAP'a Bildirdi Koç Holding Resmen KAP'a Bildirdi
Hasat Mesaisi Başladı: Öğlene Kadar Çalışıyorlar, Altın Değerinde Satılıyorlar Hasat Mesaisi Başladı: Öğlene Kadar Çalışıyorlar, Altın Değerinde Satılıyorlar
15 Ükeden Ortak Hamle: Yeni Para Birimi Yolda! 15 Ükeden Ortak Hamle: Yeni Para Birimi Yolda!