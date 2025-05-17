Kremlin'den Flaş 'Ateşkes' Açıklaması! Bir Sonraki Adım Ne Olacak? Putin ile Zelenskiy Görüşecek mi?

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmesine ilişkin bir açıklama geldi. Peskov, açıklamasında “Böyle bir görüşme, iki tarafın heyetlerinin çalışmaları sonucunda belirli anlaşmalara varılması halinde mümkündür. Biz bunu mümkün görüyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
Kremlin'den Flaş 'Ateşkes' Açıklaması! Bir Sonraki Adım Ne Olacak? Putin ile Zelenskiy Görüşecek mi?

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul’da gerçekleşen Rusya ve Ukrayna ateşkes görüşmeleri sonrası yeni bir açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan ancak Rus lider Putin'in gelmemesi nedeniyle yapılamayan Putin-Zelenskiy zirvesiyle ilgili de konuşan Peskov, açıklamasında “Böyle bir görüşme, iki tarafın heyetlerinin çalışmaları sonucunda belirli anlaşmalara varılması halinde mümkündür. Biz bunu mümkün görüyoruz" ifadelerini kullandı.

RUSYA, ABD İLE TEMAS HALİNDE Mİ?

ABD Başkanı Trump'la görüşmenin yarar sağlayabileceğini düşündüklerinde bunu duyuracaklarını aktaran Kremlin, "ABD ile bir temas halinde değiliz" dedi.

'YORUM YAPMAYACAĞIZ'

"İstanbul görüşmelerinin ardından önümüzdeki ilk adım mahkum takası" açıklamasını yapan Kremlin, "Görüşmelerde öne sürdüğümüz şartlar hakkında bir yorum yapmayacağız. Müzakereler kapalı kapılar ardında yapılır" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan'dan İstanbul'daki Barış Zirvesine İlişkin Mesaj: Dünya Barışı İçin Önemli Bir Gün'Hakan Fidan'dan İstanbul'daki Barış Zirvesine İlişkin Mesaj: Dünya Barışı İçin Önemli Bir Gün'Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya Savaşı YorumuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya Savaşı YorumuGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kremlin Volodimir Zelenskiy Vladimir Putin Rusya Ukrayna
Son Güncelleme:
Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
Büyük Tepki Çekmişti... İsrailli Şarkıcı Yasmin Levy'in İstanbul Konseri İptal Edildi Büyük Tepki Çekmişti... İptal Edildi
Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili
Restoranda Şoke Eden Kural! Tabağını Bitirmeyene Para Cezası Tabağını Bitirmeyene Para Cezası
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak
ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat! ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat!
Ünlü Dondurma Markasının İçinden Çıktı! Market Raflarından Tek Tek Toplatılıyor Ünlü Dondurma Markasının İçinden Çıktı! Market Raflarından Tek Tek Toplatılıyor
Osimhen Transferinde Sürpriz Zirve! Gemiler Yakıldı Osimhen Transferinde Sürpriz Zirve! Gemiler Yakıldı
Fenerbahçeliler Çıldırdı! İşte Toplanan İmza Sayısı Fenerbahçeliler Çıldırdı! İşte Toplanan İmza Sayısı