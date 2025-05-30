Umre ve Hac Dolandırıcılığı! Öyle Bir Sistem Kurmuşlar ki... Şikayetlerde Rekor Artış

Çözüm platformu Şikayetvar, dini tur şirketlerine yönelik şikayetlerdeki dramatik artışı duyurdu. Platformun açıklamasına göre, umre ve hac turları düzenleyen firmalarla ilgili şikayetler, bir önceki yıla oranla yüzde 182 arttı. Vatandaşlar, IBAN yoluyla yaptıkları ödemelerin ardından firmalara ulaşamadıklarını, dolandırıldıklarını ve hem maddi hem de manevi zarar gördüklerini belirtti.

DOLANDIRILMAMAK İÇİN NE YAPMALI?

Şikayetvar’ın verilerine göre, şikayetlerin büyük çoğunluğu, umreye gidecekleri kısa aralıklarda dolandırılan vatandaşlara ait. Mağdurlar, ödedikleri paraların karşılığını alamadıklarını, ibadet fırsatını kaçırdıklarını ve hem maddi hem de manevi olarak yıprandıklarını ifade ediyor. Platform, mağduriyetlerin önlenmesi için şu uyarıları yaptı:

Yetkili firmalarla anlaşın: Umre ve hac turları yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB onaylı firmalarla gerçekleştirilmeli. Yetkili firma listesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesinde yayımlanıyor. Kaynağı belirsiz sosyal medya ilanları ve şahsi yönlendirmelerden uzak durulmalı.

IBAN ile şirkete ödeme yapın: Ödeme yapılacak hesabın şirket adına olmasına dikkat edin. Şahıs isimlerine gönderilen ücretler, geri alınması zor mağduriyetlere yol açabilir.

Yazılı belgeleri ihmal etmeyin: Katılım sözleşmesi, ödeme makbuzu ve tur programı gibi belgeler talep edilmeli. Tüm süreçler yazılı güvenceye alınmalı.

Firma hakkında ön araştırma yapın: İnternet üzerinden firmanın geçmiş organizasyonları, şikayet geçmişi ve kullanıcı yorumları incelenmeli. Karar verme sürecinde Şikayetvar’dan yapılan değerlendirmeler dikkate alınmalı.

Diyanet ve TÜRSAB’a bildirin: Şüpheli işlem veya dolandırıcılık girişimiyle karşılaşan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB’a derhal bildirimde bulunmalı.

VATANDAŞLAR İSYAN EDİYOR

Platforma yansıyan şikayetlerden bazıları şu şekilde:

“Paramı aldı, ortadan kayboldu”: Bir vatandaş, 38 bin TL karşılığında umre turu için anlaştığını, ancak parayı yatırdığı H.D. isimli kişiye ulaşamadığını belirtti. “Zor zahmet biriktirdiğimiz paramızı aldı ve kayboldu” dedi.

“Zararım 189 bin TL”: 6 kişi için umre ziyareti amacıyla anlaştığını söyleyen bir başka mağdur, toplam 189 bin TL yatırdığını, ancak firmanın ortadan kaybolduğunu ifade etti.

“Allah yoluna giden insanların hayalleriyle oynadılar”: Ailesini umreye göndermek için para yatıran bir vatandaş, “Hem maddi hem manevi olarak mağdur olduk” dedi.

“Bizim gibi binlerce insan var”: Başka bir şikayetçi, firmanın insanları oyaladığını ve binlerce kişinin mağdur olduğunu belirtti.

“Dini duyguları kullanarak insanları mağdur ediyorlar”: 200 bin TL yatırarak dolandırıldığını söyleyen bir başka vatandaş, “Yaşadığım mağduriyetin giderilmesini istiyorum” dedi.

Kaynak: DHA