Sayıştay Devre Dışı Kalıyor! Hac ve Umre Denetimi Artık Diyanet ile Cumhurbaşkanlığı'nda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 29 maddeden oluşan 'Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yetkileri de genişletildi.

DİNİ YAYINLAR İNCELENECEK

Yeni düzenlemeye göre; Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi kurumlarca incelenmesi talep edilen dini yayınları inceleyecek ve mütalaa verecek. Kurul, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak namaz vakitleri ile dini gün ve geceleri tespit ve ilan edecek, bunun için gerekli çalışmaları yürütecek.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, onay ve mühürsüz basılan Kur'an-ı Kerimler için denetim yetkisine sahip olacak. Onaysız ve mühürsüz yayınlar, toplatılacak ve imha edilecek. Ayrıca, internet ortamındaki yayınlar için de erişim engelleme kararı alınabilecek.

HAC VE UMRE HARCAMALARINI DİYANET DENETLEYECEK

Teklifle, hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesini düzenleyen hüküm yeniden düzenleniyor. Buna göre, hac ve umre seyahatleri ile ilgili iş ve işlemler ile Hac ve Umre Hesabından yapılan bütün harcamalar, her yıl hac mevsimi sonunda Başkanlık ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek.

Hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesi, Hac ve Umre Hesabı'nın oluşturulması, bu hesapta yer alan tutarların harcanması, hac ve umre dönemlerinde hac ve umre faaliyetleri için yurt içinde görevlendirilen Başkanlık personeline sınav hizmetleri karşılığında ödenecek ücretler, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu ile Hac ve Umre Komisyonunun kuruluş, görev ve yetkilerine dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Kaynak: AA-ANKA