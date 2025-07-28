3 İl Alev Alev! Bursa, Karabük ve Kahramanmaraş Yanıyor

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Sıcak havalarla birlikte artan orman yangınları ciğerlerimizi yakmaya devam ediyor. Karabük'teki yangında 6. güne girilirken, Bursa'da iki bölge 3 gündür yanıyor. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki yangın da devam ediyor.

Bursa'da Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınında ulaşılması güç alanlarda alevlerle mücadele eden ekipler, su tankerlerinin giremediği bölgelere pet şişelerle su taşıyarak söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bölgelerde ekiplerin alevlerle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

İşte orman yangınlarında dakika dakika yaşanan gelişmeler...

07.30 BURSA ÜÇ GÜNDÜR YANIYOR

Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında 3 gündür süren orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Geniş bir alanı kül eden yangının boyutu sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Rüzgarsız hava, bölgeyi sis ile kapladı.



Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz’da başlayan orman yangını 3. gününde de devam ediyor. Yangının boyutu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha net ortaya çıktı. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.

Helikopterler ve yangın söndürme uçakları bölgeye sevk edildi. Gece boyunca aralıksız çalışan kara ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ancak rüzgarın olmaması nedeniyle yükselen dumanın bölgede adeta sis tabakası oluşturduğu görüldü. Yangın sonrası geriye kalan duman bulutları, dron ile havadan görüntülendi.

01.50 ALEVLERLE SU ŞİŞESİYLE MÜCADELE

Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınında ulaşılması güç alanlarda alevlerle mücadele eden ekipler, su tankerlerinin giremediği bölgelere pet şişelerle su taşıyarak söndürme çalışmalarını sürdürüyor.



Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangını, gece saatlerinde etkisini artırarak geniş bir alana yayıldı. Havanın kararmasıyla birlikte alevler daha da belirgin hale gelirken, yangının oluşturduğu tehlike gözler önüne serildi.

Yangına gece gündüz demeden müdahale eden ekipler, ulaşılması güç bölgelerde yoğun bir mücadele yürütüyor. Karadan müdahale eden ekipler, dört koldan yangına karşı savaş verirken, su tankerlerinin ulaşamadığı noktalarda ise pet şişelerdeki sularla söndürme çalışmaları yapılıyor.

01.10 ŞÜPHELİ ARAÇ EMNİYETTE

Bursa'nın Harmancık ilçesinde devam eden ve 5-6 köyün boşaltılmasına sebep olan yangınla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken bir araç da İlçe Emniyet Amirliği'ne getirildi.

23.45 KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

5 gündür devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yapan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yangının başladığı ilk andan itibaren sahada olduklarını, Karabük'ün Üçbaş, Kamış, Boyalı, Tandır, Mehterler ve Cemal Ovası gibi birçok noktasında cansiperane bir mücadele verildiğini ifade etti. Çetinkaya, yangının ormanlık alanlarla birlikte yaban hayatını da olumsuz etkilediğini belirterek, "Şu ana kadar çok şükür köylerimizde can kaybı yaşanmadı. Tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarımız tahliye edildi, köylerin güvenliği sağlandı" dedi.



Yangının farklı noktalarda halen devam ettiğini söyleyen Çetinkaya, Tandır, Mehterler ve Avdan Yaylası'nda uçak ve helikopterlerle, Cemal Ovası'nın üst bölgesinde ise greyder ve dozerlerle müdahalenin sürdüğünü aktardı. Çetinkaya, Üçbaş'tan Davutlar'a kadar olan alanda yangının sıçramasını önlemek için gerekli tüm önlemlerin alındığını da kaydetti. Sosyal medyada yayılan bazı asılsız bilgilere tepki gösteren Çetinkaya, "Yangının köylere ulaştığı ya da hava araçlarının kullanılmadığı gibi doğru olmayan paylaşımlar yapılıyor. Oysa devletimizin tüm unsurları sahada. Bakan yardımcılarımız, valimiz, milletvekillerimiz, teknik ekiplerimiz gecesini gündüzüne katıyor" diye konuştu.

Yangınla mücadelenin teknik ayrıntılarına da değinen Çetinkaya, İHA'lar aracılığıyla anlık ısı haritalarının izlendiğini, riskli bölgelere göre müdahalenin yönlendirildiğini söyledi. Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunan Başkan Çetinkaya, "Anız yakma, bağ-bahçe atıklarını yakma, sigara izmaritlerini söndürmeden doğaya atma gibi eylemler çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Ormanlar hepimizin. Bizi büyüten bu toprakların alevler içinde olması her Karabüklüyü derinden yaralıyor" dedi.

Tahliye sürecinde bazı vatandaşların evlerini terk etmek istemediğini ifade eden Çetinkaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlar ile kamu misafirhanelerinin halkın kullanımına açıldığını, hayvanların da güvenli bölgelere sevk edildiğini aktardı. Çetinkaya, "Bu köyler bizim yerli köylerimiz. Vatandaşlarımızın yakınları merkezde ya da çevre ilçelerde yaşadığı için barınmada sıkıntı yaşanmadı" diye konuştu.

Yangınlarda en büyük önceliklerinin can kaybını önlemek olduğunu vurgulayan Çetinkaya, "Ev yapılır, hayvan alınır, ağaç dikilir ama bir vatandaşımızı ya da bir kuzumuzu bu lanet alevlere kurban vermemek tek arzumuz" ifadelerini kullandı.

Yangınla mücadelenin sadece Karabük'e değil, Türkiye'ye örnek bir dayanışma ruhu içinde sürdüğünü söyleyen Başkan Çetinkaya, "Karabük'ün yüzde 70'i ormanlık alan. Kayalık yapıda, reçineli çam ağaçlarının olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu da yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Ancak bu beladan birlik ve beraberlik içinde çıkacağımıza inanıyoruz" dedi. Çetinkaya açıklamasını, "Geçmiş olsun. Rabbim bu felaketi bir daha yaşatmasın" sözleriyle tamamladı.

22.55 YANGIN BÖLGESİNE SU TAŞIYAN TANKER DEVRİLDİ

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrildi. Olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, tanker sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada araçta bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi, bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar da tedavi altına alındıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Valilikten yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

22.45 AKHİSAR'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Manisa’nın Akhisar ilçesi Seğirdim Mahallesi’nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

21.45 ÜÇ İLDE DÖRT YANGIN SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 ilde 4 yangının devam ettiğini belirterek "Bursa Kestel ve Harmancık, Kahramanmaraş Onikişubat, Karabük Safranbolu. Kestel yangınında her geçen dakika daha iyiye gidiyoruz. Hassasiyetle müdahaleye devam edeceğiz. Bursa'da toplam 3 bin 515 vatandaşımız tahliye edildi. Safranbolu'da durumun daha iyiye gittiğini söyleyebilirim ama yeniden bir alevlenme oldu. Onikişubat, taşlık, kayalık zor bir coğrafya. Burada da tedbiri elden bırakmayacağız" dedi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA