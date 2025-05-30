Ankara-Diyarbakır Seferini Yapacaktı! Uçakta 'Bomba' Alarmı... Gerçek Sonra Ortaya Çıktı! Gözaltılar Var

Esenboğa Havalimanı’nda, Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan AJet uçağında 3 yolcunun “bomba” kelimesini kullanarak şakalaşması üzerine uçuş iptal edildi, yolcular gözaltına alındı.

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Ankara-Diyarbakır Seferini Yapacaktı! Uçakta 'Bomba' Alarmı... Gerçek Sonra Ortaya Çıktı! Gözaltılar Var

Ankara’nın Esenboğa Havalimanı’nda, sabah saat 08.00 sıralarında yaşanan bir olay, uçuş öncesi paniğe neden oldu. AJet Havayolları’na ait, Ankara-Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağında, 3 yolcunun kendi aralarında “bomba” kelimesini kullanarak şakalaştığı ihbarı üzerine uçuş askıya alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Edinilen bilgilere göre, uçak yolcu alımını tamamlamış ve kalkış için son hazırlıklarını yaparken, kabin görevlileri tarafından durum pilotlara bildirildi. Hemen harekete geçen pilot, uçuşu durdurarak polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, uçağı detaylı bir şekilde aradı. Aramalarda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, şakalaşan 3 yolcu gözaltına alındı. Diğer yolcular ise terminale yönlendirildi.

Olay nedeniyle seferde gecikme yaşanırken, uçak daha sonra gerekli güvenlik kontrollerinin ardından Ankara-Diyarbakır seferini gerçekleştirdi. Yetkililer, havacılık güvenliği kuralları gereği böyle durumlarda tüm önlemlerin titizlikle alındığını ve benzer şakaların ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

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Kaynak: DHA

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