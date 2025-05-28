Uçak Yolculuklarında Yeni Dönem: Bu 7 Eşya Artık Bagaja Konamayacak

ABD’de havayolu taşımacılığıyla ilgili güvenlik protokolleri güncellendi. Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçuş esnasında yaşanabilecek yangın tehlikelerine karşı bazı eşyaların bagajda taşınmasını yasakladı. Bu yeni kural, özellikle yangın riski taşıyan lityum bazlı ürünlere odaklanıyor.

ARTIK BAGAJDA TAŞINAMAYACAK EŞYALAR

Yeni kurallara göre aşağıda listelenen eşyaların uçakların kargo bölümüne konması yasaklandı:

Powerbank’ler

Şarj kutuları

Lityum-iyon yedek piller

Lityum-metal yedek piller

Yedek telefon bataryaları

Dizüstü bilgisayar pilleri

Harici batarya paketleri

Bu eşyalar sadece el bagajında, yani yolcunun yanında taşınabilecek.

YANGIN TEHLİKESİNE KARŞI ALINAN ÖNLEM

FAA yetkililerine göre lityum içeren piller hasar gördüklerinde ya da yanlış şekilde paketlendiklerinde aşırı ısınarak yangına yol açabiliyor. Uçağın kargo bölümünde başlayan bir yangının kısa sürede kontrol edilemez hale gelmesi ise ciddi güvenlik sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle söz konusu cihazların bagajda taşınması yasaklandı.

EL BAGAJINDA TAŞI, GÜVENLİĞİ SAĞLA

FAA tarafından yapılan açıklamada, uçuş sırasında kapıda teslim edilen ya da kabin dışına çıkarılan çantalardan tüm yedek pillerin çıkarılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, batarya uçlarının kısa devreye karşı korunması gerektiği de vurgulandı. Bu düzenleme, yolcu ve uçuş güvenliğini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Merkezi