Yerli Patates Tescillendi! Haşlama veya Kızartma için Değil, Sadece Bunun İçin Üretildi

2023 yılında sanayi tipi kullanım amacıyla tescil başvurusu yapılan "Uğur", sürecin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin yerli cips üretiminde kullanılacak ilk tescilli patatesi oldu. Böylece enstitü bünyesinde geliştirilen yerli ve milli patates çeşitlerinin sayısı 11’e yükseldi.

YERLİ ÇEŞİTLER ÜRETİCİYLE BULUŞUYOR

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, yürütülen ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen 11 yerli çeşitten 8’inin özel firmalara devredildiğini, 3 çeşidin ise satışa sunulduğunu açıkladı. Geliştirilen yeni çeşitlerin sertifikasyon ve tohumluk üretim süreçleri tamamlandıktan sonra pazara sunulacağı bildirildi.

ISLAH SÜRECİ UZUN AMA MODERN YÖNTEMLERLE HIZLANIYOR

Patatesin ıslah sürecinin 10-12 yıl sürdüğünü belirten Uğur Pırlak, bu sürenin modern tekniklerle kısaltılmaya çalışıldığını ifade etti. Tescil edilen bir patates çeşidinin sertifikalı tohumluğa dönüşme süresinin ise 6 yıl sürdüğünü söyleyen Pırlak, bu süre boyunca aynı tohumluğun ekilip hasat edilerek sertifikalandırıldığını kaydetti.

CİPSLİK UĞUR PATATESİYLE SEKTÖRE YENİ SOLUK

"Uğur" adlı yeni cipslik patates çeşidinin açık sarı et rengine sahip olduğunu belirten Uğur Pırlak, orta erkenci yapısı ve yüksek depo dayanımıyla öne çıktığını söyledi. Uzun süre tazeliğini koruyabilen bu yeni türün, cips üretiminde önemli bir yer edinmesi bekleniyor.

YERLİ FİRMALARA İHALEYLE DEVREDİLECEK

Sanayiye uygun cipslik patates üretimi konusundaki çalışmalara yoğunlaştıklarını belirten Uğur Pırlak, geliştirilen bu ilk yerli cipslik patates çeşidinin de yerli firmalara ihale yoluyla devredileceğini ifade etti. Yeni patates çeşidinin sektöre büyük bir hareketlilik kazandırması hedefleniyor.

Kaynak: İHA