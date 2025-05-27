11 İlde Konut Satışları Çakıldı! İstanbul Detayı Dikkat Çekti

TÜİK verilerine göre, İstanbul’da nisan ayında 18.645 konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, mart ayına kıyasla %6,3 oranında düşüş anlamına geliyor. Aynı zamanda, 2025’in ilk 4 ayı içinde kaydedilen en düşük satış adedi olarak öne çıktı. Özellikle mega kentte beklenen canlanmanın gerçekleşmemesi, sektörde endişe yarattı.

YAZ ÖNCESİ SAHİL KENTLERİNDE DE DÜŞÜŞ VAR

Durgunluk yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmadı. Satışların azaldığı 11 il arasında yaz sezonunda yoğun ilgi gören İzmir, Antalya, Muğla ve Yalova da yer aldı. İzmir’de satışlar 499, Antalya’da 451 ve Muğla’da 275 konut azaldı. Turizm sezonuna kısa süre kala yaşanan bu düşüş, genel durgunluğun kapsamını gözler önüne serdi.

İSTANBUL’DA UYGUN FİYATLI İLÇELERE İLGİ ARTIYOR

İstanbul genelinde düşüş hakim olsa da bazı ilçelerde artış yaşandı. Kentin 39 ilçesinden sadece 13’ünde konut satışlarında yükseliş görüldü. Özellikle uygun fiyatlı bölgelerde hareketlilik dikkat çekti. Silivri’de satışlar martta 471 iken nisanda 483’e çıktı. Arnavutköy’de 339 olan satış adedi 398’e, Çatalca’da ise 40’tan 67’ye yükseldi. Bu artış, yatırımcıların daha erişilebilir fiyatlı semtlere yöneldiğini gösterdi.

ESENYURT ZİRVEDE KALDI ANCAK GERİLEME YAŞADI

İstanbul’da en çok konut satışı yapılan ilçe yine Esenyurt oldu. Ancak burada da azalma kaydedildi. Mart ayında 2.541 konutun el değiştirdiği ilçede nisan ayında bu sayı 2.478’e düştü. Esenyurt’un ardından sırasıyla Başakşehir (959), Pendik (845) ve Kadıköy (749) geldi. Satışların en düşük kaldığı ilçeler arasında ise Adalar, Şile, Beykoz ve Çatalca öne çıktı.

FAİZ ORANLARI ALIM KARARLARINI ETKİLİYOR

Konut kredisi faiz oranlarının %3,09 seviyelerine ulaşması, piyasalardaki daralmanın en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor. 1 milyon TL’lik bir krediyle ev almak isteyen vatandaşın geri ödemesi yaklaşık 3,8 milyon TL’ye ulaşıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, konut kredisi hacmi 569,42 milyar TL’ye çıksa da artış hızında yavaşlama gözleniyor. Bu tablo, krediye olan talebin gerilediğini ortaya koyuyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN FAİZ UYARISI: DESTEK ŞART

Gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluk, piyasada alarm durumuna neden oldu. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte satışlar ciddi şekilde gerilerken, uzmanlar kalıcı bir toparlanma için faiz oranlarının düşürülmesi ve finansman koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Aksi halde piyasanın yeniden hareketlenmesinin uzun zaman alacağı vurgulanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi