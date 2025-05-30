İstanbul'u Sahte Para Üssüne Çevirmişler! Dev Operasyon: Tam 4.5 Milyar TL Değerinde...

İstanbul’da “Parada Sahtecilik” suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda, jandarma ekipleri yaklaşık 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaşarak, yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığını ve tutuklandığını duyurdu.

Operasyon, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Yetkililer, şüphelilerin sahte para bastıkları ve bunları piyasaya sürmeye hazırlandıklarının tespit edildiğini belirtti.

MATBAA DEŞİFRE OLDU

Operasyon kapsamında, çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyaller ele geçirildi. Ayrıca, sahte para üretiminde kullanılan bir matbaa da deşifre edildi.

Tutuklanan şüpheliler, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” ve “Parada Sahtecilik” suçlarından soruşturmaya tabi tutuldu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonun başarısında emeği geçen İstanbul Valisi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Bakan Yerlikaya, parada sahtecilik suçuna yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, “Türkiyenin Huzuru” hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi