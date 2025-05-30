MEB BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI 2025: İOKBS Bursluluk Sınavı Sonuçları Nereden, Nasıl Öğrenilir? Bursluluk Ücreti ne Zaman Yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 1 milyondan fazla öğrencinin başvurduğu 2025 yılı İOKBS Bursluluk Sınavı’nın sonuçları açıklandı. Sınav sonuçları, MEB’in resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabiliyor.

MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: BURSLULUK SONUÇLARI YAYINDA

30 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacağı duyurulan sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav takvimine uygun olarak erişime açıldı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), bu yıl 27 Nisan’da tek oturum şeklinde, merkezi sistemle gerçekleştirildi.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, İOKBS 2025 sonuçlarını meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabiliyor. Ayrıca, okul müdürlükleri talep edilmesi halinde sınav sonuç belgelerini elektronik ortamdan alarak mühürleyip, imzalı şekilde öğrenci velilerine teslim edecek.

BURSLULUK ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

İOKBS’yi kazanan ve bursluluk hakkı elde eden öğrencilerin burs ödemeleri, okula kayıt oldukları tarihi izleyen Ekim ayı başında yapılmaya başlanacak. Ödemeler, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği kapsamında yürütülecek.

HANGİ ÖĞRENCİLER BURSLULUKTAN FAYDALANAMAZ?

Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı kanun gereği burs alamayacak. Kanunun 7. maddesinde yer alan hükme göre, parasız yatılı öğrenciler ayrıca burs hakkından yararlanamıyor.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI

Sınav sorularına, cevap anahtarlarına veya sonuçlara itiraz etmek isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından 5 takvim günü içinde başvuruda bulunabilecek. İtirazlar, ÖDSGM’nin resmi internet sitesi (odsgm.meb.gov.tr) üzerinden elektronik olarak ya da yazılı dilekçeyle yapılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi