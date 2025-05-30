Şampiyonluk Sonrası Kahreden Haber! Galatasaraylılar Duyunca Yıkıldı

Sarı-kırmızılı futbol takımı Galatasaray, 25. Kez şampiyonluk kupasına ismini yazdırdı, Türkiye’nin dört bir yanında Galatasaray taraftarı şampiyonluğunu kutladı. Galatasaray kutlamalarına damga vuran bir ismi de İzmirli Kadir Ircı olmuştu.

OSİMHEN İLE GÖBEK ATMIŞTI

Kadir Ircı, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile soyunma odasında roman havası eşliğinde şampiyonluğu kutlamıştı. Sosyal medyada kısa süre içinde gündem olan Kadir Ircı, feci bir kaza geçirdi.

PARMAKLARI KESİLDİ

Geçirdiği iş kazası sonrasında hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Kadir Ircı’nın parmakları kesildi. Galatasaray taraftarları, sosyal medyada Kadir Ircı’ya geçmiş olsun mesajları yazarak destek olmaya çalıştı.

Hastaneden eli sargılı bir fotoğraf paylaşan Kadır Ircı’nın başına gelenler, tüm Galatasaraylılar üzerinde derin bir üzüntüye sebep oldu.

Kaynak: Haber Merkezi