KYK Yurdunda 113 Öğrenci Zehirlendi, Valilikten Açıklama Geldi

Sinop'ta KYK yurdunda yaşanan zehirlenme vakalarının ardından Valilikten açıklama geldi. Valiliğin açıklamasında, "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, alınan su ve gıda numuneleri gerekli incelemeler için laboratuvara gönderilmiştir" denildi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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KYK Yurdunda 113 Öğrenci Zehirlendi, Valilikten Açıklama Geldi

Sinop’ta Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda zehirlenme şüphesiyle 113 üniversite öğrencisi Sinop Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu.

Öğrenciler bulantı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılırken, Sinop Valiliği’nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Merkez KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda zehirlenme şüphesi yaşandığı kaydedilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, "Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran ve ayakta tedavileri yapılan tüm öğrencilerimiz taburcu edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, alınan su ve gıda numuneleri gerekli incelemeler için laboratuvara gönderilmiştir" denildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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