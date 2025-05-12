Bartın’da 17 Öğrenci Jelibondan Zehirlendi

Bartın’da Hasankadı Ortaokulu’nda 17 öğrenci, çöpte bulunan jelibonları yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Bartın’da 17 Öğrenci Jelibondan Zehirlendi

Bartın il merkezinde çöpte buldukları jelibonları Hasankadı Ortaokulu’nda arkadaşlarına dağıtan iki öğrenci, 17 öğrencinin zehirlenmesine neden oldu. İddiaya göre, geçmiş jelibonları yiyen öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri baş gösterdi.

Rahatsızlanan 17 öğrenci, ambulanslarla Bartın’daki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtilirken, yenilen jelibondan numune alındığı öğrenildi. Bartın İl Jandarma Komutanlığı, gıda zehirlenmesi şüphesiyle olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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