Air Europa Madrid-İstanbul Seferlerine Başladı

İspanya’nın önde gelen havayolu şirketi Air Europa, Madrid-İstanbul seferlerini başlattı. 12 Mayıs 2025’te gerçekleşen ilk uçuş, İstanbul Havalimanı B15 kapısında düzenlenen törenle karşılandı. Törene İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, İGA CEO’su Selahattin Bilgen, Air Europa CEO’su Jesus Nuno de la Rosa ve diğer yetkililer katıldı.

Büyükelçi Sancho, seferlerin turizm, eğitim ve iş amaçlı yolculuklarla Türkiye ve İspanya arasında güçlü bağlar kuracağını vurgulayarak, “Bu uçuşlar iki ülke turizminin gelişimine büyük katkılar sağlayacak” dedi.

İGA CEO’su Bilgen ise, haftada dört gün düzenlenecek seferlerin temmuzdan itibaren her güne çıkacağını belirtti. Bilgen, “Bu hava köprüsü, turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak. İstanbul’un uluslararası turizmdeki konumu ve bağlantı potansiyeliyle Air Europa gibi güçlü bir partnerle çalışmak yeni kapılar açacak” diye konuştu. Tören, pasta ve kurdele kesimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA