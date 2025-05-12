Hocalı Katliamı Hitabesine Çirkin Saldırı

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki Hocalı Parkı’nda, Hocalı Katliamı şehitlerinin anısına dikilen hitabe kimliği belirsiz kişilerce harçla kapatıldı. Belediye ekipleri hitabeyi temizlerken, polis failleri yakalamak için çalışma başlattı.

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Hocalı Katliamı Hitabesine Çirkin Saldırı

Sakarya’nın Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Haluk Erülgen Bulvarı’nda bulunan Hocalı Parkı’nın girişindeki hitabeye çirkin bir saldırı düzenlendi. 26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleşen Hocalı Katliamı’nda hayatını kaybeden şehitlerin anısına yazılmış hitabe, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından harçla kapatıldı.

Hocalı Katliamı Hitabesine Çirkin Saldırı - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine gelen Karasu Belediyesi Zabıta ekipleri, hitabeyi temizleyerek orijinal haline getirdi. Polis, hitabeye zarar veren faillerin yakalanması için soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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