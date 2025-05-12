Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararına Barzani'den Destek

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı aldıklarını açıklamasına destek verdi. Barzani, mutluluk verici diye tanımladığı kararla ilgili "Bu sürecin başarısını tam anlamıyla desteklediğimizi ilan ediyoruz" dedi.

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Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararına Barzani'den Destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı süreç sonunda bugün terör örgütü PKK silah bıraktığını ve kendisini feshettiğini açıklarken, Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, tarihi karara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

KDP lideri Barzani, tarihi kararla ilgili "Türkiye'de tarafların barış ve çözüm süreci için olumlu tavır içinde olmaları ve çözüm doğrultusunda olumlu adım atmaları mutluluk vericidir" ifadelerini kullandı.

Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararına Barzani'den Destek - Resim : 1

'SÜRECİ TAM ANLAMIYLA DESTEKLİYORUZ'

Terör örgütü PKK'nın birçok karar aldığını işaret eden Barzani, "Bu sürecin iyi bir netice vermesini, bölgenin ve tüm tarafların çıkarına ve hayrına olmasını diliyoruz. Bu sürecin başarısını tam anlamıyla desteklediğimizi ilan ediyoruz" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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