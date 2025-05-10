Üsküdar’da Fırına Silahlı Saldırı: '100 Bin TL Vereyim Sen Ateş Et, Suçu Başkasına Atarız'

Üsküdar’ın İcadiye Mahallesi'nde bulunan bir fırın, alacak-verecek meselesi nedeniyle kurşunlandı. 14 Nisan sabahı iş yerini açan işletmeci, depo camlarında ve park halindeki bir aracın bagajında kurşun izleri fark edince polise başvurdu. Yapılan soruşturmada, olayın 400 bin TL’lik bir alacak meselesinden kaynaklandığı ve saldırının daha önce keşif yapan iki kişi tarafından planlandığı ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerden E.H. tutuklanırken, B.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Üsküdar’da Fırına Silahlı Saldırı: '100 Bin TL Vereyim Sen Ateş Et, Suçu Başkasına Atarız'

İstanbul Üsküdar'da bir fırına yönelik düzenlenen silahsaldırının arkasından alacak verecek meselesi çıktı. Olay, 14 Nisan sabahı İcadiye Mahallesi Cemil Meriç Sokak’ta yaşandı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen fırın işletmecisi, deponun camlarında ve yakınındaki bir aracın bagajında kurşun izleri fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerde saldırının gece saatlerinde gerçekleştiği tespit edildi.

Üsküdar’da Fırına Silahlı Saldırı: '100 Bin TL Vereyim Sen Ateş Et, Suçu Başkasına Atarız' - Resim : 1

KEŞİF YAPTILAR

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, şüphelilerin saldırıdan yaklaşık bir saat önce fırının çevresinde keşif yaptığı belirlendi. Beyaz bir araçla geri dönen saldırganlar, önce araç içerisinden ateş açtı, ardından inerek dükkana doğru ilerleyip birkaç el daha ateş etti. Saldırganlar daha sonra yeniden araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sırasında toplamda 6-7 el ateş edildiği belirtildi.

İşletme sahibi A.B., sabah iş yerini açmaya geldiğinde deponun camlarında 5, yan binanın giriş kapısında 2 ve bir otomobilin bagajında 1 kurşun izine rastladıklarını söyledi. A.B., kimseyle bir husumetlerinin olmadığını ve daha önce tehdit almadıklarını ifade etti.

Üsküdar’da Fırına Silahlı Saldırı: '100 Bin TL Vereyim Sen Ateş Et, Suçu Başkasına Atarız' - Resim : 2

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin izine ulaşıldı. Araştırmalarda, saldırganlardan birinin olaydan önce Kadıköy Fikirtepe’deki bir rezidanstan çıktığı, taksiyle Çamlıca Tepesi'ne geçerek orada bir araç ve silah aldığı öğrenildi. Ardından Üsküdar'a geçen şüpheliler, plakaları siyah bantla gizlenmiş araçla saldırıyı gerçekleştirdi. Saldırı sonrası Avrupa Yakası’na geçtikleri tespit edildi.

'SUÇU BAŞKASINA ATARIZ'

Polisin düzenlediği özel harekât destekli eş zamanlı operasyonla, 6 Mayıs Salı günü şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sırasında elde edilen bilgilere göre, E.H. isimli şüpheli saldırı öncesinde B.A.’ya "400 bin TL alacağım, bunun 100 bin TL’sini sana vereyim, sen ateş et. Yakalanırsak suçu başkasına atarız" dedi.

7 Mayıs Çarşamba günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden, daha önce 7 suç kaydı bulunan E.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli B.A., hakkında 4 tehdit, 1 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 1 huzur bozma suç kaydı bulunmasına rağmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin keşif için bölgeye geldiği, ardından araçtan inerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği, daha sonra tekrar araçlarına binerek hızla uzaklaştıkları açıkça görülüyor.

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Kaynak: İHA

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