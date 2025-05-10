Hatay'da Yürekler Ağza Geldi! Otomobili Oyuncak Araba Gibi Sürükledi

Hatay’ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu kör noktasına giren otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. Otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı olayda, kamyon sürücüsünün kazanın ardından durmadan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin kamyonun önünde kalarak sürüklendiği net bir şekilde görülüyor.

Bölge sakini Ali Bolat, kazayla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Hafriyat kamyonu yoldan ilerlerken önündeki aracı fark edemeyip metrelerce sürükledi. Maddi hasarlı kaza gibi görünse de otomobil sürücüsü yaralandı. Burada üst geçit çalışmalarından dolayı sürücülerimizin biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Çünkü burada kazalar çok oluyor.”

Yetkililer, bölgedeki trafik güvenliği önlemlerinin artırılması gerektiğini belirtirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA