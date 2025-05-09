Tekirdağ’da Kavşakta Kaza: 1 Kişi Yaralandı

Olay, Malkara-Keşan karayolu üzerindeki Yaylagöne yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 55 KK 009 plakalı aracıyla Malkara’dan Keşan yönüne doğru seyir halinde olan Sebahattin T. (61), Yaylagöne Mahallesi’nden ana yola çıkmak isteyen 34 LC 3857 plakalı otomobilin sürücüsü Ali E. (60) ile kavşakta çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada aracında sıkışan sürücü Ali E., Malkara İtfaiyesi ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA