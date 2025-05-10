Türkiye'den Gönderilen Gıda Takviyesinde Tehlikeli Madde

Türkiye'den Almanya'ya gönderilen gıda takviyesinde sibutramin tespit edildi. Söz konusu madde, riskleri faydasından daha fazla olduğu için Avrupa ülkelerinde yasaklanmıştı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Türkiye'den Gönderilen Gıda Takviyesinde Tehlikeli Madde

Gıda güvenliği hem dünyada hem Türkiye’de önemli bir sorun olmaya devam ederken, ülkemizden Avrupa ülkelerine gönderilen ürünler de bir bir geri gönderiliyor.

İnsan ve hayvan sağlığını tehlikeye atan ürünlere ilişkin Avrupa Birliği de önlem almaya çalışırken, ithal edilen ürünler Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF), dünyaya duyuruluyor.

Son olarak Türkiye’den Almanya’ya gönderilen gıda takviyesi ürününde sibutramin tespit edildiği bildirildi. Söz konusu durumun yapılan sınır kontrollerinde ortaya çıktığı öğrenilirken, ürünlerdeki sibutramin seviyesinin ciddi tehlikeli olduğu vurgulandı.

Ürünler hakkında imha karar verildi.

Türkiye'den Gönderilen Gıda Takviyesinde Tehlikeli Madde - Resim : 1

'RİSKLERİ FAYDASINDAN ÇOK'

Sağlık Bakanlığı’nın geçmiş yıllarda sibutramin içeren ürünler ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sibutraminin kalp üzerindeki (kardiyovasküler) riski kilo kaybı için kullanıldığında elde edilen faydasından daha fazla olduğu bilinmelidir” şfadelerini kullanmıştı.

Söz konusu ürünlerin risklerinin faydasından daha çok olduğu belirtilerek, Avrupa ülkelerinde satışının durdurulması önerilmişti.

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