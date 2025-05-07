Türkiye'den Gönderilen Kavrulmuş Mısırlarda Büyük Risk: Almanya İade Etti

Türkiye'nin Avrupa'ya gönderdiği ürünlerin bazıları sınırdan geri çevriliyor ya da piyasadan toplatılıyor. Son dönemde sıklaşan bu duruma bir yenisi eklendi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında gıda ve yem güvenliği ile ilgili tehlikeleri hızlı bir şekilde bildirmek ve bu tehlikelere karşı önlem almak amacıyla kurulan Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi'ne (RASFF) Türkiye için bir bildirim daha yapıldı.

'GLİSİDOL' TESPİT EDİLDİ

Türkiye'den Almanya'ya gönderilen kavrulmuş mısır atıştırmalığında 'Glisidol' tespit edildi. Bildirimde, "Türkiye'den gelen kavrulmuş mısır atıştırmalığında glisidol için maksimum değer aşıldı." ifadelerine yer verildi ve atıştırmalıklar 'potansiyel risk' olarak tanımlandı. Sağlık açısından risk barındıran kavrulmuş mısırlar, Almanya'da piyasaya sunulmadan Türkiye'ye geri gönderildi.

GLİSİDOL NEDİR?

Bitkisel yağların 200 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda oluşturduğu 'Glisidil', besinler yoluyla vücuda girdikten sonra sindirim sürecinde 'Glisidol' adı verilen kimyasal maddeye dönüşüyor. Bu da insan sağlığı için başta kanser olmak üzere ciddi risk oluşturuyor.