Hava Yolu Şirketi Borç Batağında: Tüm Uçuşlar Durduruldu

South China Morning Post’ta yer alan habere göre, JoyAir, seferlerine ilişkin tüm bilet satış ve rezervasyon bilgilerini internet sitesinden kaldırdı. Şirketin karşı karşıya olduğu mali kriz ve çalışanlarıyla yaşadığı ödeme sorunları nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.

PİLOTLAR FARKLI İŞLERDE ÇALIŞIYOR

Haberde, maaşlarını alamayan bazı pilotların geçimlerini sürdürebilmek için yemek kuryeliği gibi işler yaptığı iddiasına da yer verildi. JoyAir, Şaanşi eyaleti hükümetine bağlı olarak, Xian MA60 tipi yerli üretim turbo-pervaneli uçak filosuyla Çin’in orta büyüklükteki şehirleri arasında bölgesel yolcu taşımacılığı gerçekleştiriyordu.

HIZLI TREN HATLARI YOLCU SAYISINI AZALTTI

Analistler, bu şehirler arasında hızlı tren altyapısının hızla gelişmesiyle birlikte havayolu taşımacılığına olan talebin azaldığını ve bunun şirketin karlılığını olumsuz etkilediğini belirtti. JoyAir’in, Xian MA60 tipi uçakların yaygın kullanımını sağlamak amacıyla özel olarak kurulduğuna dikkat çeken uzmanlar, şirketin filosunu çeşitlendirememesi ve farklı güzergahlar geliştirememesinin ekonomik çıkmazı derinleştirdiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi