Konkordato İlan Eden Armataş İnşaat İçin Kesin Mühlet Kararı Verildi

Ankara Ticaret Sicil Memurluğu’nda 245812 numarasıyla kayıtlı olan, Armataş İnşaat Proje Mühendislik Mimarlık Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortakları Ali Haydar Armağan ve Ali Mansur Taş’ın talebi doğrultusunda, mahkeme tarafından 30 Nisan 2025 saat 14.13 itibarıyla başlayacak şekilde 1 yıl süreyle kesin mühlet verildi.

TÜM TAKİPLER DURDURULDU, KOMİSERLER GÖREVE DEVAM EDECEK

Kesin mühlet süresi boyunca, borçlular hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun da dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamayacak ve başlamış olan takipler durdurulacak. Ayrıca, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmayacak. Sadece İcra ve İflas Kanunu’nun 206. maddesinin birinci sırasında yer alan imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilecek. Rehinle temin edilmiş alacaklara ilişkin takipler başlatılabilecek veya devam ettirilebilecek, ancak bu süreçte muhafaza tedbiri alınamayacak ve rehinli mallar satılamayacak.

Konkordato sürecinin yönetimi için geçici mühlet aşamasında görevlendirilen konkordato komiserleri, mali müşavir İlkut Elif Kandil Göker ve hukukçu Ceyda Sarıca’nın görevleri kesin mühlet süresi boyunca da devam edecek. Şirketin yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilecek tüm işlemler, konkordato komiserlerinin onayına tabi olacak.

DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Mahkeme, konkordatonun başarısının değerlendirilmesi amacıyla duruşmayı 30 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00’e bıraktı. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 293. maddesi uyarınca kesin olarak verildi.