Tofaş’ın Yeni Üst Düzey Yönetim Kadrosu Belli Oldu

Yeni yapılanmada markalardan sorumlu direktörler ile filo ve ikinci el satış direktörü, Markalar Direktörü İbrahim Anaç’a bağlı olarak görev yapacak. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, yapılan atamalara ilişkin açıklamasında, Stellantis Türkiye’den gelen yeni ekip arkadaşlarına başarılar dilediğini, mevcut yöneticilerle birlikte oluşturulan bu güçlü kadro sayesinde otomotiv sektöründe yeni fırsatlar yaratmayı ve müşteri değerini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

İBRAHİM ANAÇ MARKALAR DİREKTÖRÜ OLARAK GÖREV YAPACAK

Yeni yönetim yapısında Markalar Direktörlüğü görevini İbrahim Anaç üstlenecek. Polis Akademisi mezunu olan İbrahim Anaç, Saint Thomas Üniversitesi’nde işletme ve uluslararası işletme yüksek lisans eğitimlerini tamamladı. 1997’de başladığı kariyerinde çeşitli üst düzey görevlerde bulunan İbrahim Anaç, 2017’de Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. Genel Müdürlüğü, 2022’de Stellantis MEA Bölgesi Ticari Başkanlığı ve son olarak Stellantis Türkiye Ülke Başkanlığı görevlerini yürüttü.

SELİM ESKİNAZİ, ÜÇ MARKADAN SORUMLU DİREKTÖR OLDU

Açıklamaya göre Alfa Romeo, DS Automobiles ve Jeep markalarının direktörlüğünü Selim Eskinazi üstlenecek. Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği mezunu olan Selim Eskinazi, 2006’dan itibaren otomotiv sektöründe çeşitli görevler üstlendi. Temmuz 2022’den bu yana Stellantis Türkiye çatısı altında çalışıyor.

CITROËN, OPEL VE PEUGEOT’DA MEVCUT YÖNETİCİLER DEVAM EDECEK

Citroën Marka Direktörlüğünü Bora Duran sürdürecek. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunu olan Bora Duran, İngiltere’de Gloucestershire Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. 2019’da Citroën Türkiye’de göreve başlayan Bora Duran, 1 Şubat 2025’ten bu yana marka direktörü olarak görev yapıyor.

Opel Marka Direktörlüğünü Yiğit Yantaç sürdürecek. Koç Üniversitesi İşletme mezunu olan Yiğit Yantaç, 2020’den itibaren Stellantis bünyesinde çeşitli pozisyonlarda çalıştı ve 2023’ten bu yana Opel Marka Direktörlüğünü yürütüyor.

Peugeot Marka Direktörlüğünü ise Gupse Kaplan sürdürecek. Marmara Üniversitesi mezunu olan Gupse Kaplan, Fransa’daki Nice Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. 2024 yılında başladığı görevine devam edecek.

ALTAN AYTAÇ, FIAT MARKA DİREKTÖRLÜĞÜNE DEVAM EDECEK

Fiat Marka Direktörlüğünü 2015’ten bu yana sürdüren Altan Aytaç görevine devam edecek. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Altan Aytaç, Koç Üniversitesi’nde MBA yaptıktan sonra kariyerine Tofaş’ta başladı. Lojistik, ticari projeler ve tedarik zinciri gibi farklı alanlarda görev aldıktan sonra, Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörlüğü görevini üstlendi. 2015’ten bu yana Fiat markasını yönetiyor.

FİLO VE 2. EL SATIŞTAN MAHMUT KARACAN SORUMLU OLACAK

Yeni yapılanmada Filo ve İkinci El Satış Direktörü olarak Mahmut Karacan görev yapacak. Çukurova Üniversitesi mezunu Mahmut Karacan, 1995’ten itibaren otomotiv sektöründe çeşitli görevler üstlendi. 2013-2015 yılları arasında Alfa Romeo, Jeep ve Lancia Marka Direktörlüğü yaptı, 2015’te Fiat Satış Direktörlüğü görevini üstlendi.

SATIŞ SONRASI VE YEDEK PARÇA DİREKTÖRLÜĞÜ HÜSEYİN ŞAHİN’DE

2015’ten bu yana Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörlüğü görevini yürüten Hüseyin Şahin, bu görevini yeni markalarla büyüyen sorumlulukları kapsamında sürdürmeye devam edecek. Uludağ Üniversitesi mezunu Hüseyin Şahin, 2011-2015 yıllarında Tofaş Satış Direktörlüğü görevini yürütmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi