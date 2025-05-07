SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 3 Kamu Bankasından Mayıs Jesti! Promosyon Rakamlarına Dev Güncelleme

PROMOSYONLAR 25 BİN LİRAYA DAYANDI

Mart 2024’te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 19 banka arasında yapılan anlaşmayla emekli promosyonlarına zam yapılmıştı. Ancak o tarihten bu yana geçen süreçte emekli maaşlarına gelen artışlar, özel bankaların yeni kampanyalar oluşturmasına neden oldu. Bugün gelinen noktada bazı özel bankalar, emeklilere 15 bin TL ile 25 bin TL arasında değişen promosyon teklifleri sunuyor. Buna karşın, kamu bankalarında uzun süredir geçerli olan promosyon tavanı 12 bin TL'de sabit kalmış durumda.