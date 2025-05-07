SSK, BağKur ve Tüm Emeklilere 3 Kamu Bankasından Mayıs Jesti! Promosyon Rakamlarına Dev Güncelleme
Özel bankaların birbiri ardına promosyon miktarlarını artırmasının ardından, düşük kalan kamu bankası ödemeleri gündeme geldi. Kamu bankalarının da bu yarışta geri kalmamak için promosyon rakamlarını yukarı çekmeye hazırlandığı öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’de yüksek enflasyonun etkileri, bankacılık sektöründe de hissediliyor. Özellikle emeklilere yönelik sunulan promosyon kampanyalarında, bu durum güncellemeleri beraberinde getirdi. Bankalar, artan maaşlara paralel olarak promosyonlarını revize ederken, özel bankalar cazip tekliflerle öne çıkmaya başladı.
PROMOSYONLAR 25 BİN LİRAYA DAYANDI
Mart 2024’te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 19 banka arasında yapılan anlaşmayla emekli promosyonlarına zam yapılmıştı. Ancak o tarihten bu yana geçen süreçte emekli maaşlarına gelen artışlar, özel bankaların yeni kampanyalar oluşturmasına neden oldu. Bugün gelinen noktada bazı özel bankalar, emeklilere 15 bin TL ile 25 bin TL arasında değişen promosyon teklifleri sunuyor. Buna karşın, kamu bankalarında uzun süredir geçerli olan promosyon tavanı 12 bin TL'de sabit kalmış durumda.
KAMU BANKALARINDAN PROMOSYON ARTIŞI YOLDA
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankaları, düşük promosyon nedeniyle özel bankalara müşteri kaptırmaya başladı. Emeklilerin yüksek ödemeler yapan bankaları tercih etmesi üzerine kamu bankaları da harekete geçti.
Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kamu bankalarının Mayıs ayı içinde promosyon üst limitini 12 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltmesi bekleniyor. Nakit promosyon miktarlarının yine maaş tutarına göre kademeli olarak belirleneceği ifade ediliyor.