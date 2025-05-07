Deprem Boğaz'ın İncisi Köşkü Harcadı! 950 Milyon Liralık Satış İptal Oldu
Koza Altın tarafından İstanbul Bebek’te satışa çıkarılan deniz manzaralı köşk, iki ev ve garajdan oluşan taşınmazın satışı iptal edildi. 950 milyon lira artı KDV bedelle ihale yoluyla satılması planlanan mülk için beklenen talep oluşmadı.
Satışa konu olan taşınmaz, toplamda 3 bin 91 metrekarelik bir alanı kapsıyordu. Köşkün kendisi 236 metrekarelik bir yapıyı oluştururken, iki ev ve garaj kısmı 69 metrekarelik bir alanı içeriyordu. Ana giriş kapısı sahil yoluna sıfır konumda yer alan köşk, yoğun bitki örtüsü nedeniyle dışarıdan zor fark edilebiliyordu.
DENİZE ERİŞİM İMKANI BULUNUYORDU
Söz konusu mülkün sahil yoluna yakınlığı sayesinde, ön kısmına tekne bağlama imkânı da sunuluyordu. Teknesi olanlar mülke bir dakikadan kısa sürede ulaşabiliyordu. Köşkün çevresinde ise apartmanlar ve arka kısmında ormanlık bir alan yer alıyordu.
ŞİRKETTEN İPTAL AÇIKLAMASI GELDİ
Koza Altın, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, satışın iptal gerekçesine ilişkin bilgi verdi. Açıklamada, “24 Mart 2025 tarihinde duyurusu yapılan ve şirketimizin mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132-133 parsellerde bulunan taşınmazın satışı amacıyla planlanan ihale, 23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan depremin ardından yeterli talep oluşmaması nedeniyle iptal edilmiştir” denildi.