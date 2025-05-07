Deprem Boğaz'ın İncisi Köşkü Harcadı! 950 Milyon Liralık Satış İptal Oldu

Satışa konu olan taşınmaz, toplamda 3 bin 91 metrekarelik bir alanı kapsıyordu. Köşkün kendisi 236 metrekarelik bir yapıyı oluştururken, iki ev ve garaj kısmı 69 metrekarelik bir alanı içeriyordu. Ana giriş kapısı sahil yoluna sıfır konumda yer alan köşk, yoğun bitki örtüsü nedeniyle dışarıdan zor fark edilebiliyordu.