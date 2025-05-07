Piyasalar Nefesini Tuttu: FED Kararı Öncesi Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Piyasalar, FED'in kritik faiz kararını beklerken dolar güç kazandı, euro ise geriledi. İşte 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü güncel döviz rakamları...

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Piyasalar Nefesini Tuttu: FED Kararı Öncesi Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde küresel piyasalar adeta diken üstünde. Dolar, altın, borsa ve kripto para gibi yatırım araçlarını doğrudan etkileyen bu kritik karar öncesi yatırımcılar temkinli bekleyişini sürdürüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar sabaha 38,6432 TL seviyesinden başlarken, euro 43,9189 TL'den işlem görüyor. Doların gün içindeki yukarı yönlü hareketinde, ABD ile Çin arasında başlayacağı duyurulan yeni ticaret müzakerelerine dair pozitif beklentiler etkili oldu. Euro cephesindeyse zayıf Euro Bölgesi verileri nedeniyle hafif bir gerileme dikkat çekiyor.

Piyasalar Nefesini Tuttu: FED Kararı Öncesi Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? - Resim : 1

İşte 7 Mayıs 2025 Çarşamba güncel kurlar:

Dolar/TL

Alış: 38,6370 TL
Satış: 38,6432 TL
Euro/TL

Alış: 43,8816 TL
Satış: 43,9189 TL

FED'in faiz kararı Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak. Beklentiler, politika faizinin sabit tutulması yönünde yoğunlaşsa da Başkan Powell'ın yapacağı basın toplantısı ve ileriye dönük sözlü yönlendirmeler piyasaların nabzını belirleyecek.

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Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte 6 Mayıs Salı Güncel Döviz Kurları…Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte 6 Mayıs Salı Güncel Döviz Kurları…Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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