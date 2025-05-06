Altın ve Dolar için kritik uyarı! İslam Memiş Çarşambayı İşaret Etti: Bu Haftayı İkiye Ayırın!

BORSA, DOLAR VE EURO DEĞERLENDİRMESİ

İslam Memiş, değerlendirmelerine Borsa İstanbul üzerinden başladı. Borsa İstanbul'un 9000 puan altına sarkma riskinden basederek, bu hafta için 9050 - 9350 bant aralığını takip ettiğini duyurarak, "En güçlü direnç seviyesi de 9550 puan seviyesi olacak" ifadelerini kullandı. Dolar kurundaki yavaş artışın sürdüğünü söyleyen Memiş, hız kazanabileceği ihtimalini de değerlendirdi. Euro/dolar paritesinde sakinlik sürerken, "Bu hafta aşağıda 1.10, yukarıda 1.14 seviyesi var. Varlıklarda Fed'e kadar bir yükseliş, sonra gerileme bekliyorum" açıklamasını yaptı.