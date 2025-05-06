Altın ve Dolar için kritik uyarı! İslam Memiş Çarşambayı İşaret Etti: Bu Haftayı İkiye Ayırın!
Yatırım piyasasını değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, altın ve dolar için kritik uyarılarda bulundu. Piyasadaki dalgalanmaların ardından çarşamba günü açıklanacak kritik veriye dikkat çekti. Bu haftayı ikiye ayırın diyerek, yatırımcıya seslendi. İşte tüm detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Altın piyasasındaki yükselişlerin ardından Finans Analisti İslam Memiş, yeni hafta hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Çarşamba günü açıklanacak veriyi işaret eden Memiş, haftayı ikiye ayırdığını belirterek yatırımcıya seslendi. Dolar karşısındaki diğer tüm yatırım araçlarında düşüş tahminini de paylaştı.
FED SONRASI AYRIŞMA BAŞLAYACAK
Piyasa için bu haftanın kritik öneme sahip olduğunun altını çizen İslam Memiş, çarşamba gününden önce ve sonra olmak üzere haftayı ikiye ayırdığını belirtti. Çarşamba günü açıklanacak olan FED Faiz kararı ve FED Başkanı Jerome Powel'in toplantı yapacağını açıkladı. Mesajların ökritik öneme sahip olduğunu söyleyen Memiş, "Faiz indirimi mesajı verilecek mi? Trump baskı altında bırakıyor Powell'ı faiz indirimi konusunda. Powell'ın cevabı önemli olacak. Trend ayrılacak. Çarşamba akşamı artık ayrışmış olacak" sözlerini kullandı.
BORSA, DOLAR VE EURO DEĞERLENDİRMESİ
İslam Memiş, değerlendirmelerine Borsa İstanbul üzerinden başladı. Borsa İstanbul'un 9000 puan altına sarkma riskinden basederek, bu hafta için 9050 - 9350 bant aralığını takip ettiğini duyurarak, "En güçlü direnç seviyesi de 9550 puan seviyesi olacak" ifadelerini kullandı. Dolar kurundaki yavaş artışın sürdüğünü söyleyen Memiş, hız kazanabileceği ihtimalini de değerlendirdi. Euro/dolar paritesinde sakinlik sürerken, "Bu hafta aşağıda 1.10, yukarıda 1.14 seviyesi var. Varlıklarda Fed'e kadar bir yükseliş, sonra gerileme bekliyorum" açıklamasını yaptı.
"ALTIN ALMAK İÇİN UYGUN DEĞİL "
FED faiz kararı öncesinde altın değerlendirmesinde bulunan İslam Memiş, haftaya hızlı bir başlangıç yapıldığını açıkladı. Ons altında 3150 dolar destek seviyesini takip ettiğini vurgulayarak gram atlın hakkında konuştu. Kapalıçarşı'da gram altının 4100 TL'den işlem gördüğünü belirten Memiş, "Aşağıda 4000 lira, yukarıda 4100 lira seviyesi var. 4000 altına sarkmalarda kademeli alımlar akla gelebilir." sözlerini kullandı. Gram altındaki yükselişlerin kalıcı olmayacağına dair değerlendirmeler yaparak, altın almak için uygun bir hafta olmadığını da söyledi.
Piyasada düşüşler beklediğini söyleyen Memiş, gümüş ons fiyatının 32 dolar altına sarkacağını vurguladı. Gram gümüş fiyatı ise bu düşüş sonrasında 40 liranın alatına gerileyebilir. Sert dalgalanmalar yaşanacağını öngören finans analisti İslam Memiş, çarşamba gününden sonra dolar karşısında diğer varlıklarda düşüş görüleceğini öngördü.