Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte 6 Mayıs Salı Güncel Döviz Kurları…

Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem iç hem de dış piyasaları etkilerken, vatandaşların dikkatle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Döviz piyasalarında yaşanan hareketlilik bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve vatandaşlar, özellikle dolar ve Euro'daki anlık değişimleri yakından izliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün için doların efektif alış kurunu 38,4836 TL, satış kurunu ise 38,6378 TL olarak duyurdu. Bir önceki gün bu rakamlar sırasıyla 38,3427 TL (alış) ve 38,4963 TL (satış) seviyesindeydi. Uluslararası döviz piyasalarında ise dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1320, sterlin/dolar paritesi 1,3290, dolar/yen paritesi ise 143,80 seviyesinde işlem gördü.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni güne gelindiğinde, Dolar/TL kuru 38,5995 seviyesinden alış, 38,6200 seviyesinden satış fiyatıyla işlem görmeye başladı. Euro/TL kuru ise sabah saatlerinde 43,7195 seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi