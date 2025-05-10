Amazon O Ürününü Acil Geri Çağırdı! Kullanırsanız Alev Alabilir

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformu Amazon, ciddi bir güvenlik sorunu nedeniyle iHEAT Kadın Isıtmalı Mont için acil geri çağırma duyurusu yaptı. Ürün, yangın riski taşıdığı gerekçesiyle online pazaryerinden de kaldırıldı. İngiltere hükümetinin yayımladığı resmi açıklamaya göre, montta kullanılan lityum iyon pil takımı kalitesiz yapıda ve termal kaçakları önleyecek yeterli korumaya sahip değil. Bu durum, ciddi yangın tehlikesi oluşturuyor.

DERHAL KULLANMAYI BIRAKIN

Açıklamada, ürünün Elektrikli Ekipman (Güvenlik) Yönetmeliği 2016 ve Fişler ve Soketler (Güvenlik) Yönetmeliği 1994 standartlarını karşılamadığı belirtildi. Yetkililer, ürün sahiplerinden montu derhal kullanmayı bırakmalarını ve satın aldıkları distribütörle iletişime geçerek telafi talep etmelerini istedi. Ayrıca, lityum iyon pillerin evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği vurgulandı.

Amazon, kullanıcı güvenliğini ön planda tutarak hızlı bir şekilde harekete geçtiğini ve etkilenen müşterilere destek sağlanacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi