Volkswagen Araçlarını Geri Çağırdı: Büyük Güvenlik Riski Ortaya Çıktı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan teknik değerlendirmede, Volkswagen'in elektrikli minibüs modeli ID. Buzz’ın üçüncü sıra koltuğuna dair çarpıcı bir tespit yapıldı. Resmi olarak iki kişilik olarak sınıflandırılmış bu koltuk, fiziksel olarak üç yolcunun oturabileceği genişlikte. Ancak koltukta sadece iki adet emniyet kemeri bulunuyor.