Büyük 'İlk Buluşma Sırrı' İfşa Oldu! Kadınlar da Erkekler de Tek Bir Şeyi Kabul Etmiyor

Flört uygulaması "Lovoo" dikkat çeken bir ankete imza attı. Ankette kullanıcılara ilk buluşmada ilişkinin henüz başlamadan bitmesine neden olan hatalar soruldu.

Araştırma sonuçlarına göre, kullanıcıların yüzde 42’si ilk buluşmada ağız şapırdatmak ve geğirmek gibi görgü kurallarına uymayan davranışların ilişkiyi başlamadan bitirdiğini düşünüyor.

Genel olarak hayatlarını paylaşacak birini arayan bekarların yüzde 83'ü ise kaba davranışlara karşı pek sabırlı değil.

ESKİ SEVGİLİDEN BAHSETMEK

Anket sonuçlarına göre erkeklerin yüzde 30'u flörtünün eski sevgilisi hakkında konuşmasını ilişkiyi başlamadan bitirme nedeni olarak görüyor. Erkeklerin yüzde 28'i de kaba davranmak, sofra adabını bilmemek gibi hareketleri ilişkide bir sorun olarak kabul ediyor.

Ankete katılanların yüzde 33'ü eski sevgiliden bahsedilmesini onaylamazken, yüzde 69'u da olumsuz bir hareket olarak görüyor.

GÖRGÜSÜZLÜK

Kadınların yüzde 54'ü görgüsüzlüğü ilişkiye engel olarak kabul ediyor. Yüzde 37'si ise flörtünün eski sevgilisi hakkında konuşmasını ‘kabul edilemez’ buluyor.

YAVAŞ HAREKET ETMEK

Katılımcıların yüzde 19'u dakik olunmamasını ilişkiyi bitirme sebebi olarak görürken, yüzde 49'u bunu olumsuz bir özellik olarak kabul ediyor.

FARKLI TERCİHLER

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 35'i flörtleri ananaslı pizza sevdiğini söylerse bunu olumlu, sempatik bir dürüstlük olarak görürken, yüzde 5’i bunu onaylamıyor.

FAZLA ŞAKA YAPMAK

Ankete katılanların yüzde 20'si soğuk şakaları sempatik bulurken yüzde dokuzu bunu ikinci buluşma şansının ortadan kalkması için yeterli buluyor.

Z kuşağının yüzde 46'sı ilk buluşmada eski sevgiliden bahsedilmesine karşı çıkarken 44-59 yaş arasının oluşturduğu X kuşağının yalnızca yüzde 27'si bunu ilişkiyi bitirme sebebi olarak görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi